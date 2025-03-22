В Риме +19, в Москве +7 и без осадков – прогноз погоды в Европе на конец марта

К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +13 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +16, не обойдется без осадков. В Риме ожидается +19, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +9 градусов, дождь .
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +16. Без осадков на этот раз в турецкой столице, в Анкаре столбик термометра покажет +14 с переменным облачностью. 17 со знаком плюс будет отмечено в Афинах. Возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +11 в дневные часы. В Вильнюсе +10 со знаком плюс. Без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14. Возможен кратковременный дождь. +9 в Киеве, облачность с прояснениями. В Москве +7, переменная облачность, без осадков.