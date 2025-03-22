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Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта

22 марта 2025 14:45
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-2

Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Украины. Время от времени будут идти дожди различной интенсивности. Сохранится сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается от 0 до +8. При прояснениях не исключено кратковременное понижение температуры до -2 градусов. Днем термометры покажут от +5 до +13, по югу до +16. 

Во второй половине недели территория республики окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Лишь в юго-восточных районах погоду продолжат определять атмосферные фронты, где и прогнозируются кратковременные дожди. В ночные часы температура понизится до -4…+4 градусов. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки от +6 до +14. В западных и южных районах местами до +16.

Подробнее о погоде в областях Беларуси:

Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-4
Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-5
Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-6
Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-7
Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-8
Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта-9
# Погода в Беларуси

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