Порывистые ветры сохранятся и до +16 – погода в Беларуси в конце марта

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Украины. Время от времени будут идти дожди различной интенсивности. Сохранится сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха ночью ожидается от 0 до +8. При прояснениях не исключено кратковременное понижение температуры до -2 градусов. Днем термометры покажут от +5 до +13, по югу до +16.

Во второй половине недели территория республики окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Лишь в юго-восточных районах погоду продолжат определять атмосферные фронты, где и прогнозируются кратковременные дожди. В ночные часы температура понизится до -4…+4 градусов. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки от +6 до +14. В западных и южных районах местами до +16.

Подробнее о погоде в областях Беларуси: