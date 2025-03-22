Досуг с пользой и новые друзья. Как в минском центре помогают семьям, воспитывающим детей с инвалидностью?

В Минском центре социального обслуживания семьи и детей работает отделение дневного пребывания для ребят разных возрастов. Каждый день после школы Ваня Папко проводит досуг с пользой. Познает развивающие игры, читает, занимается творчеством. С таким графиком скучать не приходится, да и появилось много новых друзей.

– Ничего себе! А какие-то уроки с тобой проводят, может быть? – Мои любимые уроки – рисование, русский, английский язык, чтение, математика, человек и мир.

Эта комната игровая. В ней есть все, что так нравится детям. Бассейн с шариками, конструктор и цветные фигурки. Ребята в восторге. И это только одна из тематических локаций центра.

Ирина Шульган, заведующая отделением дневного пребывания для детей с инвалидностью Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Наше отделение было создано для поддержки семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Инвалидность может быть абсолютно разная, интеллект может быть совершенно по-разному сохранен, но мы принимаем любого ребенка и рады каждому ребенку. И для нас самая большая награда, когда семья уходит уже воодушевленная, увидев положительный результат, прогресс в деятельности ребенка, и когда отношения между супругами, между членами семьи восстановились или как-то улучшились.

А пока дети занимаются разными активностями, предусмотрены занятия для родных. Кто-то выбирает йогу, другим интересно пообщаться с квалифицированными специалистами. Уделяют внимание всем.