Митинг-реквием, приуроченный к началу Великой Отечественной войны, прошел 22 июня в Брестской крепости

Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Беларуси. Ровно 73 года назад, на рассвете 22 июня войска фашистской Германии перешли границу Советского союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной. В той войне, которая длилась 1418 дней, Беларусь потеряла каждого третьего жителя.

Памятные мероприятия прошли по всей Беларуси. Стартовали они с митингов-реквиемов в четыре утра — именно в это время в далеком 1941 началась Великая Отечественная. Самые масштабные мероприятия развернулись в легендарной Цитадели. Ведь именно гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удар неприятеля. Почтить память советских воинов в предрассветный час к пограничному Бугу пришли ветераны, жители Бреста, дети защитников Брестской крепости и гости города.

Сегодня, как и 73 года назад, в Брестской Крепости в предрассветные часы удивительно тихо. Кадры кинохроники возвращают в далекие сороковые: часы на экране отсчитывают последние минуты мирной жизни. В 1941 6–летняя Женя вместе с родителями жила совсем рядом с Брестской Крепостью. Вечер 21 июня семья Щербаковых провела дома, папа-пограничник принес новое обмундирование. 4 часа 10 минут – в доме мирно спят, до войны осталось всего 5 минут.

Евгения Мигуля, дочь защитника Брестской Крепости:

Когда стали бомбить уже бежали из Крепости бежали в одних исподнях. А в Крепости уже все горело. Папа ушел, надев новое обмундирование, документы никакие не взял.

Уже через два часа от гарнизона Брестской крепости осталось всего несколько сотен человек, которые защищали ее еще целый месяц. Об их героизме слагали легенды, их пример поддерживал солдат трудные в минуты. 22 июня 2014 поминутно вспомнить «кровавый» рассвет 41-ого пришли более 6 тысяч человек. На торжественных мероприятиях присутствовали российские ветераны, прибывшие в Брест ночью из Москвы и Петербурга «Поездом Памяти». Среди них те, кто освобождали Беларусь. В память о погибших защитниках Крепости военнослужащие Брестской пограничной группы опустили на воды Буга венки со свечами, зажженными от Вечного огня. Звенящая тишина минуты молчания нарушалась лишь предрассветным пением птиц. Митинг-реквием завершился проходом роты почетного караула Брестского гарнизона со Знаменем Победы.

После памятных мероприятий в Крепости вновь раздались выстрелы – на Кобринском укреплении с максимальной исторической точностью реконструировали события первых дней войны. На поле боя – военные реконструкторы из 22 клубов Беларуси, России, Эстонии – всего более 400 человек.

Дмитрий Можейко, реконструктор:

Удивительные ощущения: страх, ужас и скорбь за тех людей, которые оказались в этой ситуации в то время, в те дни.

В безусловной реальности происходящего реконструкторам удалось убедить и зрителей. Среди тысяч людей – гости из Азербайджана. Дети, которые посетили Крепость в рамках проекта «Дети – за мир».

Еген Велиева:

Я, как взрослая, но я испугалась, а дети начали плакать. Я с ними начала плакать. А дети говорят: я не хочу слушать выстрелы.

Детскую мечту о мире в городе над Бугом 22 июня воплотили в жизнь. В Крепости открыли новую экспозицию «Музей войны— территория мира», которая разместилась в реконструированной части Юго-Восточной казармы Цитадели. Новые площади музея Обороны Крепости – один из самых масштабных историко-культурных проектов Союзного государства, осуществленных при поддержке «Газпрома».

Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ОАО «Газпром»:

Рад, что за этот период времени сделано так много работы, качество на самом современном уровне. В музее присутствуют и мультимедийные эффекты, и оригинальные экспозиции.

Памятные мероприятия в Брестской Крепости проходят целый день – брестчане и многочисленные гости еще раз вспоминают о подвиге Советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.