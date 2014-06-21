21 июня Брест погрузился в атмосферу последнего предвоенного дня

Новости Беларуси. Вспоминать события Великой Отечественной войны в Бресте начали уже 21 июня. Там проходит реконструкция последнего предвоенного дня. Современные горожане будто оказались в прошлом – за несколько часов до начала войны. На улицах города военные в форме 40-ых и девушки в ситцевых платьях.

Москвичке Ксюше всего 4,5. На ней – ситцевое платье в цветы, в косах ленты и семейная реликвия – прабабушкина шаль, которая согревала ее в холодные годы войны. Для малышки люди в форме и военная техника на улице – не более чем увлекательная игра.

Ксения Шляга:

Мне нравится платье в цветках. Оно такое темное, правда, но все равно красивое. Поехали гулять, поэтому меня так одели.

Июньским субботним вечером на улицах Бреста, как и 73 года назад, спокойно и многолюдно. Через несколько часов мирная жизнь города оборвется.

Реконструкторы будто повернули время вспять: современные горожане оказались в прошлом – за несколько часов до начала войны.

Роман Ванаев:

Я вообще очень люблю это место, бываю здесь 2-3 раза в год обязательно. Каждый раз, когда приезжаю в Брест, всегда сюда прихожу. Я считаю это место силы.

Накануне памятных мероприятий многолюдно и в Брестской крепости. Почтить память павших и еще раз вспомнить о защитниках Цитадели приезжают даже из самых отдаленных уголков бывшего Советского Союза.

Сергей Поспелов в Брест приехал из Барнаула. Путь почти в 7000 километров преодолел на уникальном ретро-автомобиле.

Сергей Поспелов, председатель Алтайской федерации автомобильного спорта (Россия):

Это святая дата для всех славян Советского Союза, в котором воспитывались. Это началась война. К сожалению, в последние годы патриотизм среди молодежи не очень поддерживается, все искажается. Мы приехали поддержать и местный клуб и показать, что мы тоже помним, для нас это тоже святая дата.

В Брестской крепости всех поименно вспомнят в минуты начала войны: утреннюю тишину вновь нарушат звуки рвущихся бомб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Цитадели пройдет реконструкция первых часов обороны Брестской крепости. Организаторы обещают: инсталляция станет самой масштабной и достоверной на территории Беларуси.

Аркадий Шляга:

Я считаю это одним из знаковых событий. С удовольствием участвую не первый год. В этом году приехал с ребенком. Считаю, необходимо воспитывать ребенка в правильных традициях. Ребенок должен знать историю, воспринимать все это правильно.

Через несколько часов город погрузится в сон, чтобы ранним утром вновь проснуться от звуков войны.