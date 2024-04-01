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Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе

01 апреля 2024 11:17
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2 апреля в нашем календаре День единения народов Беларуси и России. К празднику в Лиозненском районе приурочили митинг на единственном в нашей стране офицерском кладбище, где похоронены более 180 бойцов, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пехотинцев, танкистов, разведчиков и саперов были представители разных национальностей.

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе-1

В мероприятии на памятном месте в агрогородке Стасево собрались более сотни человек: руководство региона, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности, учащиеся, а также представители России. Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе-4

Сергей Кривко, председатель национально-культурной автономии белорусов Смоленской области:
Именно отсюда началось наше сотрудничество. Именно здесь, на этом кладбище, были найдены захоронения тех героев, которые относились к разным народам, которые входят в Национальный конгресс Смоленской области. Это капитан азербайджанец Алиев Харлан Азизович. И, конечно, мы всегда приезжаем сюда.

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе-7

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Это единственное офицерское кладбище на территории Беларуси, и мы тоже за ним ведем шефство, привлекаем детей, ухаживаем. Это важно понимать, что люди от 18 до 50 лет, столько было офицерам, отдали свою жизнь во благо того, чтобы сегодня существовала та же дружба, которая есть между Россией и Беларусью.

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе-10

На территории Лиозненского района находится около сотни воинских захоронений, где покоятся более 33 тысяч солдат. Только за прошлый год были установлены имена 1 300 из них.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Мелешкин

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