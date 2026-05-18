Какие витамины необходимы для здоровья кожи, ногтей и волос? Узнали у косметолога

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Топ витаминов для здоровья кожи, ногтей и волос возглавляет, конечно же, наш список ретинол – это витамин А. Он обеспечивает обновление кожных покровов, волос и ногтей.

Витамин С, или аскорбиновая кислота, – это очень важный антиоксидант, который защищает нашу кожу, волосы и ногти от свободных радикалов, обеспечивает сияние и красивый цвет.

Витамины группы В очень важны для нормализации работы сальных желез, и обеспечивают ровный тон кожи. Ну и, конечно же, нам не обойтись без витамина D3, который обеспечивает иммунитет нашей кожи. Кроме витаминов, для красоты и здоровья кожи, волос и ногтей нам необходимы минералы, такие как железо, кальций, калий, селен.