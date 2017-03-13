Мир сегодня нужнее всего: немецкая делегация посетила мемориал «Тростенец»

Новости Беларуси. Беларусь и Германия констатируют позитивную динамику развития двусторонних контактов. О политике, экономике, обменах студентами 13 марта в Минске говорили министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и государственный министр по европейским делам МИД Германии Михаэль Рот.

Обсуждали на официальной встрече и трагическую нить, связывающую истории наших стран. Мемориал «Тростенец», что в Минске, стал памятником общей беды. В середине 1940-х в этот лагерь смерти отправляли и немецких евреев. И, кстати, уже их потомки сегодня тоже были в белорусской столице.

О том, что отношения Беларуси и Германии в плюсе, впрочем, как и о перспективах, Владимир Макей и Михаэль Рот говорили больше часа.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы видим то, что потенциал для нашего двустороннего взаимодействия огромен. И мы должны использовать этот потенциал в полной мере на благо наших стран и народов.

Михаэль Рот, государственный министр по европейским делам министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Моя страна имеет большую заинтересованность в том, чтобы произошло сближение между Европейским союзом и Германией с одной стороны – и Беларусью с другой стороны. Мы хотим его ускорить.

Но политика и дипломатия – это страницы сегодняшней истории с очень тяжелым общим предисловием. И каждый абзац, и каждую точку его помнит земля, где в годы войны стоял лагерь смерти «Тростенец». Где под гранитом плит – надежды хотя бы выжить более 200 тысяч человек.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Над людьми в лагере смерти «Тростенец» продолжали измываться даже после смерти. Расстреливали, закапывали, утрамбовывали гусеничным трактором. Но после, понимая, что близится день не их победы, фашисты приказывали раскопать трупы и сжечь до последней косточки, чтобы замести следы.

В делегации из Германии, приехавшей сегодня в мемориальный комплекс, был как минимум один человек, который даже под официальные речи не мог унять дрожь в руках, прижимающих к сердцу красную гвоздичку. Родителей Курта Маркса, немецких евреев, тогда, в страшных сороковых, вывезли из Германии в Тростенец. А его чудом спас директор школы, отправив в Англию вместе с группой одноклассников. Здесь погибли его самые родные.

Курт Маркс:

Что я чувствую? Мне до сих пор не верится, что такое могло произойти. Представьте, думая о своих родителях, я сегодня гадаю, был это расстрел или газ. Это страшно. Очень страшно.

Вольфганг Шнайдерманн, президент Народного союза Федеративной Республики Германия по уходу за военными захоронениями:

Мир, примирение – это то, что сегодняшнему миру, пожалуй, нужнее всего.

О мире немым, но не более ли от этого понятным языком, говорит и выставка, которая сегодня вечером открылась в музее Великой Отечественной войны. Белорусско-немецкий проект, в котором историки рассказали о семи судьбах, прервавшихся в Тростенце.

Александр Долговский, референт исторической мастерской имени Леонида Левина:

Это и депортированные евреи, и партизаны-подпольщики, и евреи из Минского гетто. Никогда раньше не выставлялись отдельные биографические портреты с их воспоминаниями и документами из личных архивов.

Кто-то смотрит на уникальные по своей трагедии архивы, как на доказательство – уроки истории осмыслены всеми сторонами, а кто-то, как наш герой Курт Маркс, глядя в глаза тому самому директору школы, спасшему его от верной смерти, лишний раз вспомнит, что эти уроки написаны родной кровью на колючей проволоке.