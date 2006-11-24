"Мир меда" в Гомеле

В областном центре открылась выставка-ярмарка. Здесь представлены лучшие сорта мёда из Беларуси, Алтая, Башкирии, Кубани и Дальнего Востока.Посетители выставки могут не только продегустировать полезный продукт, но и проконсультироваться со специалистами. Предлагается также различная продукция пчеловодства - прополис, цветочная пыльца, фиточаи и лечебные бальзамы. Посетители выставки смогут ознакомиться с фото - и видео-экспозицией "Человек и пчела", а также церковной утварью, книгами и праздничными сувенирами.