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"Мир меда" в Гомеле

24 ноября 2006 15:18
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В областном центре открылась выставка-ярмарка. Здесь представлены лучшие сорта мёда из Беларуси, Алтая, Башкирии, Кубани и Дальнего Востока.Посетители выставки могут не только продегустировать полезный продукт, но и проконсультироваться со специалистами. Предлагается также различная продукция пчеловодства - прополис, цветочная пыльца, фиточаи и лечебные бальзамы. Посетители выставки смогут ознакомиться с фото - и видео-экспозицией "Человек и пчела", а также церковной утварью, книгами и праздничными сувенирами.
# общество

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