Из Канады в Мексику

Королевские бабочки совершили уникальный перелет. Они преодолели расстояние почти в 5 тысяч километров.

За необычным передвижением внимательно наблюдали ученые. А работники единственного в Мексике заповедника для бабочек с нетерпением ожидали чешуекрылых гостей.



Долгое путешествие подошло к концу. Мексиканские леса стали зимней обителью для миллиона разноцветных бабочек. Ангангуено - единственная область в стране, где бабочки вида монарх могут производить потомство. Специальный заповедник для них конструировался на протяжении нескольких месяцев. Однако, даже при соблюдении всех необходимых требований крылатым монархам, утверждают ученые, угрожает опасность.

Уникальное путешествие королевских бабочек начинается в начале зимы. Огромное количество разноцветных красавиц преодолевает путь почти в 5 тысяч километров, чтобы попасть из снежной Канады в теплые края. На крыле каждого насекомого - специальная метка с номером, которая позволяет исследователям собирать базу данных по исчезающему виду.



"Каждая метка, которая находится на крыле насекомого, имеет уникальный номер, бесплатный телефонный номер и адрес электронной почты на случай, если человек ловит бабочку или находит ее мертвой. Так мы можем отследить какое количество выращенного нами потомства смогло выжить", - сказал директор заповедника Эрнесто Энкерлин.

За неповторимым танцем прекрасных бабочек сможет понаблюдать любой желающий. Заповедник Ангангуено будет открыт для посетителей еще пять месяцев. А затем разноцветный рой чешуекрылых отправится из Мексики домой в Канаду.