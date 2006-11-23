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Дэвид Блэйн создает новые иллюзии

23 ноября 2006 15:00
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У известного иллюзиониста Дэвида Блэйна новое супер-шоу. В течение 56 часов трюкач находится внутри вращающегося обруча на высоте 15 метров. Крутящаяся конструкция напоминает тренажер, который используют летчики и космонавты. Уже завтра это своеобразное испытание закончится и Блэйн попробует освободиться от кандалов, которыми его конечности прикованы к конструкциям цилиндра. Наибольшая проблема, кроме отсутствия еды и питья, - это сон. Нынешнее шоу Блэйн устраивает в благотворительных целях.
# общество

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