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В музее УВД Миноблисполкома обновили выставку о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС

24 апреля 2026 14:15
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Выставку о подвиге ликвидаторов Чернобыльской аварии обновили в музее УВД Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В музее УВД Миноблисполкома обновили выставку о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС-2

Представлены архивные документы, газетные публикации, награды, а также фотографии командиров первых сводных отрядов, которые были направлены в Чернобыль для ликвидации последствий аварии в 1986 году. Наряду со спасателями и военнослужащими, милиционеры с первых часов боролись с невидимой угрозой. Они помогали эвакуировать людей из загрязненных территорий. 

В музее УВД Миноблисполкома обновили выставку о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС-4

Татьяна Патуткина, старший хранитель фондов Центра культурно-воспитательной работы УВД Миноблисполкома:
В нашем музее в историко-демонстрационном зале милиции Минской области располагается экспозиция, посвященная этому, где мы можем увидеть первые фотопортреты наших командиров сводных отрядов. Авария произошла 26 апреля, а 20 мая УВД Минской области были направлены первые сводные отряды под руководством Стебакова Александра Ивановича и Синельникова Юрия Михайловича. Потом уже были другие сводные отряды под командованием Босалыго Виктора Анисимовича, Иванчикова Николая Георгиевича и другие.

Здесь большая роль была именно сотрудников органов внутренних дел, поскольку они занимались эвакуацией жителей. Также они предотвращали не только государственные хищения, но и личной собственности, занимались досмотром автотранспорта. Также были выставлены и многие контрольно-пропускные пункты.

В музее УВД Миноблисполкома обновили выставку о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС-6

Всего от Минской области на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии было направлено около 1,5 тысячи сотрудников УВД.  

# Выставка # Авария на Чернобыльской АЭС

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