В музее УВД Миноблисполкома обновили выставку о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Представлены архивные документы, газетные публикации, награды, а также фотографии командиров первых сводных отрядов, которые были направлены в Чернобыль для ликвидации последствий аварии в 1986 году. Наряду со спасателями и военнослужащими, милиционеры с первых часов боролись с невидимой угрозой. Они помогали эвакуировать людей из загрязненных территорий.

Татьяна Патуткина, старший хранитель фондов Центра культурно-воспитательной работы УВД Миноблисполкома:

В нашем музее в историко-демонстрационном зале милиции Минской области располагается экспозиция, посвященная этому, где мы можем увидеть первые фотопортреты наших командиров сводных отрядов. Авария произошла 26 апреля, а 20 мая УВД Минской области были направлены первые сводные отряды под руководством Стебакова Александра Ивановича и Синельникова Юрия Михайловича. Потом уже были другие сводные отряды под командованием Босалыго Виктора Анисимовича, Иванчикова Николая Георгиевича и другие.

Здесь большая роль была именно сотрудников органов внутренних дел, поскольку они занимались эвакуацией жителей. Также они предотвращали не только государственные хищения, но и личной собственности, занимались досмотром автотранспорта. Также были выставлены и многие контрольно-пропускные пункты.