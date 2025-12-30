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Лесхозы Беларуси за 10 месяцев 2025-го переработали 4,2 млн кубометров древесины

30 декабря 2025 07:09
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Увеличили производство и укрепили позиции страны на международном рынке древесины. Белорусские лесхозы за 10 месяцев 2025 года переработали более 4 миллионов 200 тысяч кубометров сырья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесхозы Беларуси за 10 месяцев 2025-го переработали 4,2 млн кубометров древесины-2

Это на 14 % больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Из общего объема – 3,5 миллиона кубометров составила деловая древесина. Выпущено свыше 1,4 миллиона кубометров пиломатериалов, значительная часть которых поставлена за рубеж. Рост обеспечен выходом на новые рынки и созданием собственной торговой сети «Лесной домик». Это позволяет комплексно использовать древесину и расширять ассортимент продукции.

# Предприятия Беларуси # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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