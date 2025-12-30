Масштабная модернизация водоснабжения началась в Дзержинском районе

В наступающем году Дзержинск примет областные «Дожинки». В рамках подготовки к событию в городе начата масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Все работы ведутся, чтобы местные жители получили комфортные условия, а сам город стал еще более привлекательным и современным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых направлений – замена изношенных сетей водоснабжения. Водоканал района проводит капитальный ремонт более 10 километров водопровода, который был проложен еще в 1961 году и давно требует обновления. Работы ведутся ускоренными темпами. На участке одновременно трудятся около 20 специалистов и пять единиц техники.

Алексей Чайковский, главный инженер КУП «Водоканал Дзержинского района»:

Основные работы – это замена старого участка водопровода. Он производится двумя способами – открытым – раскопками, экскаватором, так и закрытым. Проектное время проведения работ – 8 месяцев, то есть ориентировочные сроки окончания работ – июль 2026 года.

Новые трубы повысят пропускную способность, а также значительно снизят риск аварий. Это особенно важно для обеспечения стабильного водоснабжения жилых домов, социальных объектов и предприятий города.