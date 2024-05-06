Минтруда предлагает работодателям принять участие в опросе

Чтобы спрогнозировать потребности экономики в кадрах, нанимателям предлагают принять участие в опросе. Он начинается сегодня, 6 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтруда и соцзащиты разработали онлайн-анкету. Полученные до 28 июня данные позволят повысить точность прогноза потребности экономики в кадрах на ближайшие 5 лет. Единые подходы к формированию и реализации государственной кадровой политики установлены обновленной Концепцией. Документ в начале года утвердил Президент.