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Минтруда предлагает работодателям принять участие в опросе

06 мая 2024 07:20
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Чтобы спрогнозировать потребности экономики в кадрах, нанимателям предлагают принять участие в опросе. Он начинается сегодня, 6 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда предлагает работодателям принять участие в опросе-1

В Минтруда и соцзащиты разработали онлайн-анкету. Полученные до 28 июня данные позволят повысить точность прогноза потребности экономики в кадрах на ближайшие 5 лет. Единые подходы к формированию и реализации государственной кадровой политики установлены обновленной Концепцией. Документ в начале года утвердил Президент.

# Работа в Беларуси # общество

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