44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске

Васильки, ромашки, тюльпаны и лилии – всего 1 050 цветов. В Витебске к юбилею города создадут 44-метровое декоративное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В росписи принимают участие ремесленники, члены общественных организаций и объединений, работники учреждений и учащиеся. Проект рассчитан на несколько месяцев. Часть холстов, которые соединят в единую картину, уже готова. Присоединиться к творческой инициативе приглашают всех желающих.

Оксана Зорина, художественный руководитель проекта «1050 цветов любимому городу»:

Маляванка была как украшение дома. Витебск – это наш дом, который мы хотим украсить. Маляванку мы делаем акриловыми красками, чтобы она была устойчива к погодным проявлениям. Каждый житель может прийти, попробовать и потом на празднике города найти свой цветок на нашей маляванке. После праздника города данная маляванка будет использоваться в наших мероприятиях и в дальнейшем в экспозициях нашего комплекса.

Ирина Александренок, художественный руководитель центра культурно-воспитательной работы Витебского областного управления МЧС:

Каждая женщина должна приносить в этот мир добро, тепло, любовь и красоту. И эту красоту мы, женщины областного управления МЧС, хотим подарить нашему городу.