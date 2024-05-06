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44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске

06 мая 2024 07:14
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Васильки, ромашки, тюльпаны и лилии – всего 1 050 цветов. В Витебске к юбилею города создадут 44-метровое декоративное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске-1

В росписи принимают участие ремесленники, члены общественных организаций и объединений, работники учреждений и учащиеся. Проект рассчитан на несколько месяцев. Часть холстов, которые соединят в единую картину, уже готова. Присоединиться к творческой инициативе приглашают всех желающих.

44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске-4

Оксана Зорина, художественный руководитель проекта «1050 цветов любимому городу»:
Маляванка была как украшение дома. Витебск – это наш дом, который мы хотим украсить. Маляванку мы делаем акриловыми красками, чтобы она была устойчива к погодным проявлениям. Каждый житель может прийти, попробовать и потом на празднике города найти свой цветок на нашей маляванке. После праздника города данная маляванка будет использоваться в наших мероприятиях и в дальнейшем в экспозициях нашего комплекса.

44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске-7

Ирина Александренок, художественный руководитель центра культурно-воспитательной работы Витебского областного управления МЧС:
Каждая женщина должна приносить в этот мир добро, тепло, любовь и красоту. И эту красоту мы, женщины областного управления МЧС, хотим подарить нашему городу.

44-метровое декоративное панно создадут к юбилею города в Витебске-10

Закончить создание живописного букета для Витебска планируют в начале июня. Презентация пройдет во время Форума регионов Беларуси и России и празднования дня города.

# Народное творчество # общество # Новости Витебска и Витебской области

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