Беларусь готовится масштабно отпраздновать День Победы

Дань уважения подвигу. В Беларуси проходят мероприятия, предваряющие масштабное празднование Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне 9 Мая по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Церемонии возложения цветов к мемориалам состоятся сегодня, 6 мая. В столице на площади Победы и на аллее Дружбы в парке Победы. Второй городской слет военно-патриотических клубов «Вершина мужества» торжественно откроется на площади Государственного флага.

В Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны состоится вручение государственной награды «За безупречную службу» военнослужащим. Яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях наших городов. Беларусь помнит подвиг победителей!