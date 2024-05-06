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Беларусь готовится масштабно отпраздновать День Победы

06 мая 2024 06:32
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Дань уважения подвигу. В Беларуси проходят мероприятия, предваряющие масштабное празднование Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готовится масштабно отпраздновать День Победы-1

Накануне 9 Мая по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Церемонии возложения цветов к мемориалам состоятся сегодня, 6 мая. В столице на площади Победы и на аллее Дружбы в парке Победы. Второй городской слет военно-патриотических клубов «Вершина мужества» торжественно откроется на площади Государственного флага.

В Зале Победы музея истории Великой Отечественной войны состоится вручение государственной награды «За безупречную службу» военнослужащим. Яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях наших городов. Беларусь помнит подвиг победителей!

# День Победы # общество

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