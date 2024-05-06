Вадим Елфимов: «Собственное будущее пугает американцев, они предпочитают о нём помалкивать»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Глубинное государство в США расколото! Новости из американского подземелья поступают редко, если вообще поступают. Deep State, глубинное государство, предпочитает общаться с миром посредством приказов и лжи, которую озвучивают его наймиты. Всякие там президенты, госсекретари, помощники по национальной безопасности и прочие мелкие бизнесмены в форме генералов. Ну и «политологи»…

Профессия политолога вообще дискредитирована в США донельзя. Других политологов, прямо скажем, не осталось. В той же Европе их всех «слили», заменив болтающими «членами правительства», зато американские политологи лгут теперь без оглядки. И строчат одними лозунгами и призывами, хотя должны выдавать объективный анализ настоящего и правдоподобные прогнозы. Очевидно, их собственное будущее пугает американцев, и они предпочитают о нем помалкивать. И даже не заикаться. Поэтому никаких прогнозов. А вот прошлое и настоящее они могут извращать сколько угодно, хотя толку от этого мало. Американская внешняя политика сейчас напоминает человека, продвигающегося ощупью по минному полю. Но мысли о том, чтобы отступить назад от опасности, у нее пока не возникает!