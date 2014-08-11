«Минскстрой»: 1-комнатную квартиру в Минске любая семья может построить

Новости Беларуси. Жилые дома, спортивные комплексы, гостиницы, офисные здания, детские сады, поликлиники, больницы - все эти объекты столицы появились благодаря тысячам рабочих рук.

Профессионалы своего дела, строители, воплощают наши мечты в реальность. О том, как сегодня развивается строительная отрасль в Минске ведущая программы «Большой город» на СТВ поговорила с первым заместителем генерального директора - главным инженером ГПО «Минскстрой» Леонидом Стухальским.

Организация «Минскстрой» возводит жилые дома для тех, кто стоит в очереди.

Леонид Стухальский, первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО «Минскстрой»:

70% вообще всего жилья мы строим в городе-герое Минске.

Расскажите о реальных темпах строительства жилья для очередников, для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Вот если человек стал 5 лет назад в очередь, когда ему ждать заветные ключи?

Леонид Стухальский:

Я бы не ждал. Я бы решал свои жилищные проблемы сразу. Потому что ждать, а зачем ждать? Нужно работать. Вообще, я бы советовал людям больше надеяться на собственные силы. Государство должно помогать решать вопросы тем людям, которые на самом деле не могут заработать. А остальные должны зарабатывать и решать вопросы строительства жилья самостоятельно.

Поэтому сегодня в городе строится любое жилье, и качество соответствует предъявляемым требованиям: некоторые элитное хотят, некоторые - бюджетное, некоторые - арендное, кто не может пока самостоятельно строить жилье. Но большинство людей способны и должны строить жилье сами.

Среднестатистическая семья может себе позволить строительство квартиры в Минске?

Леонид Стухальский:

Я думаю, что люди должны не бояться строить. Каждый человек должен строить свою жизнь самостоятельно. Без жилья это невозможно планировать, невозможно думать о развитии семьи и благополучии детей.

Наверное, какие-то ущемления, чтобы накопить средства для первоначального взноса, нужны. Нужно пользоваться кредитами.

У нас сейчас реальные кредиты?

Леонид Стухальский:

Я думаю, что они, конечно, сегодня великоваты из-за инфляционных процессов. Конечно, кредит под 35% тяжело поднять. Но, в принципе, в краткосрочном периоде на 1,2,3 года на такие кредиты надо идти и такие вопросы решать. Я думаю, что 1-комнатную квартиру, наверное, семья может построить. При том, что сегодня средний заработок в Беларуси уже превышает $500.

Сколько сейчас стоит 1 м²?

Леонид Стухальский:

По некоторым объектам, которые мы сейчас продаем, то есть на коммерческой основе - $1200 за 1 м².