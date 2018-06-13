Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубрёнка

В середине мая в Минском зоопарке родился зубренок. За месяц он подрос, и теперь животному придумывают имя.

Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях. Работники предложили всем желающим помочь с поиском благозвучного имени.

Важно, что кличку ищут для мальчика. Также нужно, чтобы она начиналась на букву «Б», потому что первая буква в имени каждого зубренка должна соответствовать первой букве в названии страны, в которой он родился. Кличка зубрёнка не должна быть человеческим именем.

Пользователи предложили уже более сотни идей.

Лучшим вариантом зубренка назовут уже 3 июля.