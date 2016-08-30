Новости Беларуси. Новые офисы и развитие производства. Минский технопарк открывает комплекс зданий, где появятся рабочие места и уникальные возможности. В составе технопарка сейчас почти 30 резидентов. Это предприятия, работающие в разных направлениях. Начиная от лазерных технологий, заканчивая авиастроением.

И не только разговаривает, но еще и слушает. Команды врача трехволновой хирургический лазер выполнит за секунду. Это уникальный собеседник. Мультиустройство лечит вены, дробит камни и удаляет опухоли. Товар «на ура» расходится за рубежом, в Беларуси же почему-то нет желающих.

Александр Лобаневский, директор предприятия по разработке и производству хирургического лазерного оборудования:

Большинство врачей хотят именно технику, привезенную с Запада. Несмотря на то, что мы имеем технику, которая превосходит западные аналоги. И мы давно ее производим и продаем для импортных компаний.

А эти прицелы наоборот широко используются в белорусской армии. На вооружении наших бойцов тепловизоры и приборы ночного видения. Оборудование соответствует импортным аналогам, а по некоторым параметрам превосходит.

Василий Качалов, главный конструктор предприятия по производству оптико-электронных систем:

Наверное, ни у кого пока в Республике Беларусь и в России нет настолько малогабаритных ночных приборов. Прежде всего это параметр – 300 метров ночью.

Это предприятие продвигает идею бережливого производства. Вдохновил пример Японии. Принцип инновационного метода – максимум выгоды минимум потерь.

Юрий Тетерский, начальник производства:

На каждый участок есть свое производственное задание. Оно здесь лежит. И вложены такие карточки. Если карточка красная, значит операция уже выполнена. Если зелененькая, значит эту операцию осталось сделать.

Наглядный отчет позволяет сэкономить время, а впоследствии и деньги. И таких предприятий с инновациями в технопарке порядка 30. Резиденты своего рода клуба находчивых предпринимателей за первое полугодие принесли в копилку города 85 миллиардов неденоминированных рублей.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Примерно треть продукции поставляется на экспорт. Доля эта увеличивается. И мы работаем над тем, чтобы превысить половину.

Низкая аренда и большие возможности как магнит притягивают начинающих предпринимателей. Городской технопарк с каждым годом становится все больше. Сейчас в эксплуатацию вводится два новых здания. В конце октября площадь станет больше еще на 7,5 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.