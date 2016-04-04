Минский студент с ограниченными возможностями взял «бронзу» на конкурсе профессиональных навыков во Франции

Новости Беларуси. Люди, несмотря на физические особенности, могут быть успешны. Это доказал белорусский студент с ограниченными возможностями, завоевавший бронзу на международном конкурсе профессиональных навыков во Франции. Он стал третьим в номинации «Администрирование и управление сетевой системой».

Саша в профессии всего пять лет, а кажется, что целых 20. Он без труда восстановит любую сеть. А если надо, починит и сам компьютер. Такие гипер навыки не дались легко. Его профессионализм – это каждодневный труд, который Саша умудряется совмещать с учебой, работой и семьей. Три месяца назад он стал папой.

Александр Антонов, студент Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Целый день дома практически не бываю. Утром ухожу на работу, поздно вечером прихожу домой. Это дело надо любить, понимать. От работы получать удовольствие.

Как итог – первый на курсе. И это несмотря на свою особенность. Окружающий мир Саша может воспринимать только с помощью слухового аппарата.

А недавно парень и вовсе стал третьим в мире по навыкам системного администратора. Во Франции прошли своего рода Олимпийские игры по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями.

Александр Антонов, студент Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В тот момент нестрашно было. Хотел попробовать свои силы, проверить, насколько я знаю.

В отличие от своего подопечного, куратор Валерий Николаевич не спал несколько ночей подряд. Как тренер собственной IT-команды, он грамотно составлял стратегию игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мухаметов, доцент кафедры микропроцессорной системы и сетей Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В гостинице до двух часов ночи совещались, обсуждали задания, что делать, как делать.

В 2016 году Беларусь впервые присоединилась к международному движению «Абилимпикс», участники которого вот уже более 40 лет доказывают, что особенные люди по-особенному важны. Главное – поверить. Как это 20 лет назад сделала мама нашего героя, сказав.

Александр Антонов, студент Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я буду как все говорить, слышать (с помощью слухового аппарата), чтобы больше возможностей у меня было.