Минский планетарий собирает на новое оборудование и обещает подарки за помощь

Новости Беларуси. На протяжении двух недель планетарий собирает средства на четыре новых проектора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современная аппаратура предназначена для показа сферических фильмов. Жители столицы уже пожертвовали более 2000 рублей (это 1/5 от необходимой суммы). Организаторы обещают минчанам подарочные сертификаты и клубные карты в качестве благодарности.

Александр Микулич, заведующий Минского планетария:

Чтобы космос и наши новые полнокупольные фильмы стали еще ярче и доступнее, красивее для обзора. До начала учебного года уже все будет готово. Если средства мы соберем, то все будет смонтировано и будет работать.

Сферическое кино и звездные новости: что посмотреть в минском планетарии?