Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?

Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По преданию, родители Девы Марии долго молили Бога о рождении ребенка. И просьба была услышана. В трехлетнем возрасте девочку привели в храм, где она воспитывалась до своего совершеннолетия.
Сегодня во всех церквях проходят торжественные молебны. Священнослужители – в одеждах голубого цвета, символизирующие непорочность. В этот день прихожане просят у Богородицы здоровья и благополучия для своих родных, а бездетные семьи обращаются с просьбами о ребенке. Сегодня же начинается годичный круг церковных празднеств.
Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Верующие люди в этот день, как и в другие большие церковные праздники, стремятся попасть в храм. Особенно в этом году Рождество Пресвятой Богородицы попало на субботний, выходной для многих день, поэтому православные храмы сегодня полны молящихся. Верующие люди приходят, чтобы молитвенно возрадоваться о рождении Пресвятой Девы Марии.
Это очень большой праздник. Это Рождество нашей Матери Богородицы, которая родила Господа нашего Иисуса Христа, который воскрес ради нас.