Прямой эфир

Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?

21 сентября 2024 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?-2

По преданию, родители Девы Марии долго молили Бога о рождении ребенка. И просьба была услышана. В трехлетнем возрасте девочку привели в храм, где она воспитывалась до своего совершеннолетия. 

Сегодня во всех церквях проходят торжественные молебны. Священнослужители – в одеждах голубого цвета, символизирующие непорочность. В этот день прихожане просят у Богородицы здоровья и благополучия для своих родных, а бездетные семьи обращаются с просьбами о ребенке. Сегодня же начинается годичный круг церковных празднеств.

Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?-4

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Верующие люди в этот день, как и в другие большие церковные праздники, стремятся попасть в храм. Особенно в этом году Рождество Пресвятой Богородицы попало на субботний, выходной для многих день, поэтому православные храмы сегодня полны молящихся. Верующие люди приходят, чтобы молитвенно возрадоваться о рождении Пресвятой Девы Марии. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?-6

Это очень большой праздник. Это Рождество нашей Матери Богородицы, которая родила Господа нашего Иисуса Христа, который воскрес ради нас.

# Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Польские силовики избили ещё одного беженца
21 сентября 2024 11:01

Польские силовики избили ещё одного беженца

Президент поздравил белорусских мотострелков с профессиональным праздником
21 сентября 2024 10:43

Президент поздравил белорусских мотострелков с профессиональным праздником

Спартакиада команд администраций Мингорисполкома стартовала в Минском районе
21 сентября 2024 10:19

Спартакиада команд администраций Мингорисполкома стартовала в Минском районе