Рождество Пресвятой Богородицы. Что нужно знать об этом празднике?

Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных религиозных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По преданию, родители Девы Марии долго молили Бога о рождении ребенка. И просьба была услышана. В трехлетнем возрасте девочку привели в храм, где она воспитывалась до своего совершеннолетия.

Сегодня во всех церквях проходят торжественные молебны. Священнослужители – в одеждах голубого цвета, символизирующие непорочность. В этот день прихожане просят у Богородицы здоровья и благополучия для своих родных, а бездетные семьи обращаются с просьбами о ребенке. Сегодня же начинается годичный круг церковных празднеств.