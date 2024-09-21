Международный день мира отмечают в Беларуси

Праздник, позволяющий объединить усилия человечества и противостоять агрессии и насилию. Каждый год 21 сентября по всей планете отмечается Международный день мира, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символичное изображение голубя, несущего в клюве оливковую ветвь, сегодня можно было заметить в сердце белорусской столицы, где у мемориала, посвященного жертвам ядерных катастроф, к миру тревожно взывал колокол.

Акция «Звон міру» для Минска традиционная. Сегодня на нее собрались представители всех школ мира. Это учебные заведения, где воспитывают особое отношение к этому всеобъемлющему понятию. Рядом с ребятами известные люди, представители власти, парламентарии, дипломаты, духовенство.

События последних лет: военные конфликты, терроризм, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей, указывают на то, что наша планета еще так никогда не нуждалась в мире.