Международный день мира отмечают в Беларуси
Праздник, позволяющий объединить усилия человечества и противостоять агрессии и насилию. Каждый год 21 сентября по всей планете отмечается Международный день мира, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символичное изображение голубя, несущего в клюве оливковую ветвь, сегодня можно было заметить в сердце белорусской столицы, где у мемориала, посвященного жертвам ядерных катастроф, к миру тревожно взывал колокол.
Акция «Звон міру» для Минска традиционная. Сегодня на нее собрались представители всех школ мира. Это учебные заведения, где воспитывают особое отношение к этому всеобъемлющему понятию. Рядом с ребятами известные люди, представители власти, парламентарии, дипломаты, духовенство.
События последних лет: военные конфликты, терроризм, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей, указывают на то, что наша планета еще так никогда не нуждалась в мире.
Милана Водопьян, учащаяся средней школы № 141:
Сегодняшний день для Беларуси многое значит, так как многие учащиеся из разных школ всего Минска приехали принять участие в этом, рассказать про свою школу, показать. Наша школа может гордиться тем, что многие учащиеся помогают друг другу, очень активные и часто могут показать возможность своей школе.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Мир – это самое важное, что есть у нас в жизни, и я это знаю. Потому что была на высоте 400 километров над Землей и видела нашу прекрасную планету. Она с одной стороны очень сильная, мощная, красивая и такая надежная, но с другой очень хрупкая и беззащитная, и она очень нуждается в нашей любви, поддержке и уважении.
Призыв, прозвучавший из детских уст, звучит всем понятно: «Люди, берегите мир!». Традиционно акция завершилась запуском в небо белых воздушных шаров и голубей.