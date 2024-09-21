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Польские силовики избили ещё одного беженца

21 сентября 2024 11:01
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Польские власти, которые продлили действие буферной зоны на границе с Беларусью, продолжают использовать ее для сокрытия насилия и издевательств над беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики избили ещё одного беженца-2

Избитого и обессиленного иностранца возле калитки в польском заграждении обнаружили гродненские пограничники. Со слов мужчины, его задержали польские силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. В ответ они избили беженца, а затем выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону. Сейчас пострадавший находится в Свислочской районной больнице.

# Государственная граница Беларуси

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