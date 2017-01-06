Новости Беларуси. Мороз продолжает испытывать на прочность городские системы. Минские тепловые сети перешли на усиленный режим работы. Для устойчивого теплоснабжения потребителей, сокращения сроков локализации возможных нарушений, круглосуточно за ситуацией следят 10 бригад аварийно-восстановительной, диспетчерской и абонентской служб. На котельных и ТЭЦ-2 созданы запасы резервного топлива. В усиленном режиме энергетики обещают работать до улучшения погодных условий.

Сильный снегопад 4 января и нынешние морозы существенно не повлияли на работу энергосистемы в столице и не привели к увеличению отключений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

По режимам работы тепловых сетей мы подняли температуру практически до максимальных значений. Сейчас все источники нагружены максимально, практически все оборудование находится в работе. Независимо от того, что сейчас праздничные дни, все предприятие перешло практически на круглосуточный режим работы. Дополнительный персонал выведен и на тепловые источники, чтобы также, если что-то где-то, не дай бог, произойдет, мы могли все отработать и устранить какие-то неполадки.