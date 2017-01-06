Новости Беларуси. Новые методы обнаружения утечек газа начало применять предприятие «Мингаз». Специалисты организации стали использовать высокочувствительные детекторы, которые позволяют быстро и эффективно обнаружить утечки метана на расстоянии от 30 до 50 м.

Приборы дают возможность оценить состояние газопроводов и сооружений даже на труднодоступных участках. Новые методы значительно упростили работу в секторе индивидуальной застройки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Вирочкин, начальник СЭОГС УП «Мингаз»:

На сегодняшний день на предприятии используются два вида лазерных детекторов. Использование данных приборов помогло повысить эффективность нахождения утечек газа метан на порядка 30%.