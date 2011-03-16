Минские школьники будут ездить бесплатно в общественном транспорте по всему городу и в выходные дни, и летом

Депутаты приняли решение о предоставлении минским школьникам права бесплатного проезда по всему городу. Решение вступит в силу после регистрации в Минюсте страны.

Сейчас учащимся общеобразовательных учреждений республики предоставлена возможность не оплачивать проезд в транспорте от места жительства до школы и обратно. Предполагается, что бесплатный проезд для минских учеников не будет иметь временных ограничений: этим правом они смогут воспользоваться в выходные дни, а также летом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

1 апреля стало известно, что Минюст провел обязательную юридическую экспертизу решения Минского городского Совета депутатов №119 "О внесении изменений и дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 24 ноября 2010 года № 78" от 16 марта 2011 года и вынесло положительное заключение о допустимости его включения в Национальный реестр правовых актов Беларуси.



Решением №119 предоставляется бесплатный проезд на территории Минска на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение специального образования. Данное право предоставляется на основании справки о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования.

С 7 апреля минские школьники могут бесплатно ездить по всему городу.