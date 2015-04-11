Минские парки ждут гостей: новые аттракционы, повышение цен на 30%, фестивали и праздники

В Минске более 20 парков и бульваров, множество скверов, несколько лесопарковых зон и садов с многовековой историей.

Летопись Центрального детского парка имени Горького началась еще в 1805 году. Тогда он носил название «Городской сад». В советские годы его переименовали в «Профинтерн», а в 1936 году он приобрел свое современное имя.

В послевоенные годы реконструированный парк был любимым местом отдыха и культуры минчан, а уже в 1960 году в парке имени Горького появились первые детские аттракционы.

Еще один популярный среди минчан парк открылся для посетителей в далеком 1932 году. С годами парк Челюскинцев приобрел статус историко-культурной ценности как памятник истории и ландшафтной архитектуры. По тропинкам городских парков гуляло не одно поколение минчан.

Обновленные парки года 2015-го встретят жителей столицы 17 апреля. Сейчас ведется подготовка к новому сезону.

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

На данный момент во всю идут работы по допуску аттракционов к эксплуатации, также идет уборка территории от мусора.

Для маленьких любителей развлечений Центральный парк имени Горького готовит сюрприз: здесь появится новый аттракцион. А вот для взрослых подготовил свой подарок парк имени Челюскинцев.

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Аттракцион «Мини-джет» – детский. Он предназначен для катания посетителей самого маленького возраста в присутствии родителей. Аттракцион «Зодиак» – это экстремальный аттракцион, для взрослого контингента.

Отдохнувшие карусели будут работать в обычном режиме с 11 до 22 часов. Вырастет не только их количество, но и уровень цен – на 30% по сравнению с предыдущим сезоном.

Несмотря на то, что сезон аттракционов откроется 17 апреля, уже сегодня любители громкой музыки и танцев смогут окунуться в атмосферу веселья на танцевальной площадке в парке имени Челюскинцев. Также 11 апреля минчане могут принять участие в традиционном фестивале скворечников.

Лидия Вежновец, начальник отдела культурно-массовой и спортивной работы УП «городские парки Минскзеленстроя»:

В этом году мы данное мероприятие решили провести 11 апреля в парке 900-летия Минска, это «Чижовка-Арена». Если кто не знает, а ориентирую. Там тоже есть прекраснейшая детская площадка, придут уже около 50 семей (мамы, папы, дети), принесут свои творения. И из этих творений мы какие-то скворечники отберем и, естественно, оставим их навсегда в этом парке жить для тех птичек, животных, насекомых, которые у нас там уже поселились. И надеемся, что поселятся, им это все понравится.

Примет эстафету праздничных мероприятий и Центральный детский парк имени Горького. 25 апреля любители небесных светил соберутся здесь, чтобы отметить Международный день астрономии.

Лидия Вежновец, начальник отдела культурно-массовой и спортивной работы УП «городские парки Минскзеленстроя»:

Мы все-таки тоже сможем пригласить людей в парк Горького вечером, с 17 до 22 часов, посмотреть на небесные тела. Это будут и какие-то комментарии, консультации, объяснения. Можно будет в наши телескопы посмотреть на Венеру, Марс, Луну, Солнце и на то, что еще можно увидеть. Наверное, какой-то Сатурн, Плутон.

Большие гуляния во всех парках Минска развернутся 1 мая. И, конечно же, готовятся грандиозные праздничные мероприятия к 70-летию со дня Великой Победы, которые пройдут 9 и 10 мая.

А в последние дни весны и в начале лета здесь традиционно будут отмечать Международный день защиты детей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.