Третяк: беглые прикормились на Западе. У них нет своих инфоповодов, они кормятся лишь на нашей территории

Григорий Азаренок, СТВ:

Видео сегодня утром, ребята СОБР, Комитет госбезопасности быстро очень вычислили, нашли… Но мне в этой связи нравятся наши поганые экстремисты. Они сначала что делали? «Если вы что-то увидели, выкладывайте, дайте нам информацию. Анонимность гарантируется». И вот жители вот этого двора камеру видеонаблюдения свою, где виден, что за двор и так далее, то есть для специалистов найти там вот секунда времени. Выложили это сначала в местные чаты, это забрал экстремистский флагшток гомельский, который работает там по Гомельской области. А потом наша гнида Дынько прочие взяли, забрали это видео и на большую аудиторию уже выложили.

Татьяна Третяк, ведущая канала «ГУ «БАЗА»:

Прикормились, но им же надо о чем-то говорить. Я говорю, у них нет своих инфоповодов. Они кормятся на нашей территории. Вот и все.

Григорий Азаренок:

А сегодня начали кричать: «Беда! Взяли! Арестовали!»

Татьяна Третяк:

Так а что, кто там, Стрижак не вывез как-то? Кто там все вывозил? Кто гарантировал? Кто за это деньги брал? Куда переводились деньги? Так а что?

Григорий Азаренок:

Экстремисты в очередной раз подставили людей. Правильно ты говорила. Уже видно, что это взрослые люди.

Татьяна Третяк:

Они помогли силовикам. Давай поблагодарим их за содействие. Так пришлось бы вести оперативные разработки, наблюдения, тратить время и ресурсы. А так они просто на блюдечке посодействовали. Продолжайте дальше. Они просто, наверное, хотят вернуться, поэтому выслуживаются. Выслуживаются, да. Но вообще основная цель тех же экстремистов, как и любых деструктивщиков – это подорвать доверие к государству. Наверное, это первое, на что они пытаются делать какой-то акцент. И просто люди для них становятся каким-то определенным материалом расходным, которые идут у них без своего критического мышления, ну, скажем так, на поводу. Я говорю, для меня экстремисты – это то же самое, как какая-то секта. То есть у людей какое-то свое критическое мышление отключается. Они просто вот следуют, а потом почему-то обвиняют государство. Хотя. ну, как бы закон закон суров, но это закон. И вы закон знали. Вот и все.