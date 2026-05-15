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Минская область присоединилась к семейному видеомарафону «Все начинается с семьи»

15 мая 2026 14:30
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Минская область присоединилась к масштабному видеомарафону «Все начинается с семьи». Главная идея – раскрыть многогранность белорусской женщины, которая умеет гармонично сочетать заботу о доме с профессиональными победами. А семья и дети –  мощная поддержка и залог жизненного успеха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область присоединилась к семейному видеомарафону «Все начинается с семьи»-2

Чтобы присоединиться к видеочелленджу, нужно снять ролик о своей семье и традициях, затем разместить его в социальных сетях под тематическим хэштегом, наполнив новостные ленты теплом и семейными историями. Акция продлится по 31 мая. К душевному марафону присоединились сотрудники Логойского территориального центра социального обслуживания населения.

Минская область присоединилась к семейному видеомарафону «Все начинается с семьи»-4

Диана Гузова, специалист по кадрам Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:
У нас в семье воспитывается трое детей. Мы планируем с нашей семьей принять участие в марафоне «Все начинается с семьи». В семье все начинается с родителей. У нас в семье есть такое правило, что у родителей тоже есть время друг для друга. Для мужа и жены, только для нас двоих. И дети знают, уважают нашу традицию. У нас есть место для наших увлечений. Мы поддерживаем друг друга с мужем в том, чтобы заниматься тем, что нравится. Например, я организовываю встречи книжного клуба. Муж мой любит работать с деревом. Мы прививаем детям христианские ценности и считаем, что это важная база, во всяком случае, в нашей семье.

Минская область присоединилась к семейному видеомарафону «Все начинается с семьи»-6

Нина Соболь, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:
2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Специалисты территориального центра Логойского района уже не первый год принимают участие в масштабном медиапроекте. Данный медиапроект призван показать, что успешная современная женщина может совмещать и работу, и материнство. И что семья – это не помеха для развития, а наоборот мощнейший источник энергии и залог успеха.

В Логойском районе сегодня проживают 680 многодетных семей, где воспитываются около 2300 детей. 

# Брак и семья # Дети и родители # Нина Соболь

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