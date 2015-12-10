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Юные воспитанники футбольного клуба «БАТЭ» поздравили уже именитых игроков с Днем футбола

10 декабря 2015 09:31
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Голевая передача, бросок и… гол! Таким видят большой футбол с трибун миллионы болельщиков. И лишь для этих ребят футбол – это заветная мечта и изнурительные каждодневные тренировки.

В семь лет они впервые вышли на поле, тогда ещё не подозревая, что путь к большой игре – сложный и порой тернистый. Тогда тренер разглядел в некогда маленьких спортсменах самые важные качества: скорость, выносливость, быстрая реакция и желание играть. 

Юные воспитанники футбольного клуба «БАТЭ» уже  не понаслышке знают, что такое большая игра. Три года юниоры из сильнейших команд Европы борются за звание лучших в Лиге Чемпионов. Вырвать победу уже второй год пробуют и юноши из команды «БАТЭ».

Залог их успеха – строгий режим, физические нагрузки  и, конечно, полная сосредоточенность на тренировке. А после можно немного помечтать и о важных победах, и об игре в лучших командах, и о забитых мячах.  

В том, что мечта каждого из них обязательно исполнится, мы даже не сомневаемся. Ведь главное - правильные ориентиры. И у ребят они есть…

Кто знает, быть может уже совсем скоро, они превзойдут своих кумиров, и кто-то точно также будет равняться на них. А пока с большого экрана пожелания от юниоров уже именитым игрокам в Международный день футбола.   

# общество # ФК БАТЭ # Фотофакт # Молодёжь # Дмитрий Дергай # Даниил Лаптин # Кирилл Егоров

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