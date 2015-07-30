Минск: жильцы дома №75 про проспекту Победителей жалуются на трупный запах в квартире соседей

Всем известно, что жизнь в многоквартирных домах полна как удобств, так и неудобств. Приходится не только слушать семейные ссоры соседей за стенкой, но и вдыхать запахи, которые доносятся из их обиталищ. К сожалению, не всегда это запахи котлет и пирогов, или даже табака. Жильцы дома №75 про проспекту Победителей столкнулись с запахом, от которого всем не по себе.

Людмила Мороз:

Какой-то замкнутый круг: умерла соседка по блоку в однокомнатной квартире. Пролежала она одна больше 10 дней в самую жаркую погоду.

Запах органического разложения может проявиться уже спустя несколько часов после летального исхода. Что уж говорить, если тело умершей находилось в помещении почти две недели. Летом.

Людмила Мороз:

После того как вскрыли квартиру и забрали тело, в квартире остался диван, на котором она лежала, который продолжает источать зловонии, ядовитые запахи.

Жильцы с понимаем отнеслись к подобным обстоятельствам. Они полагали, что через день-два неприятный запах улетучится сам собой. Увы. Прошла неделя, а в подъезд по-прежнему без противогаза не войти.

Людмила Мороз:

К кому я только не обращалась, чтобы убрали источник инфекции из квартиры: в ЖЭС писала заявление, санстанцию, милицию. Все считают, что они не имеют права выбросить этот зловонный диван.

Это вполне оправдано. Ведь в обязанности сотрудников жилищных служб входит обслуживание только мест общественного пользования. Таких, как лестничные площадки, подвалы, лифты. Они не могут войти в приватизированную квартиру, тем более вынести из нее вещи.

В настоящее время хозяином квартиры является бывший муж умершей женщины. Последняя проживала здесь вместе с сыном, можно сказать, на птичьих правах. По словам соседей, большую часть своего свободного времени сын проводил в ЛТП. Поэтому неудивительно, что женщина ушла из жизни незаметно даже для него.

Почему родной сын после смерти матери вынес из квартиры все более-менее ценное? Можно только догадываться, куда ушли, нажитые годами сервизы, холодильник, стиральная машина. А злополучный диван, в силу его неприглядности и источаемого запаха, продать бы не получилось, поэтому он и остался в квартире на беду соседей. Требования последних к сыну покойной не вполне правомерны.

Виктория Осипова, адвокат:

Бремя содержания жилого помещения лежит на собственнике жилого помещения. Соответственно, все расходы лежат на собственнике этого жилого помещения.

Собственник, как говорилось выше, бывший муж умершей. Ему и решать в конечном итоге диванный вопрос. Выжидательная позиция будет во вред не только жильцам подъезда, но и ему самому.

Виктория Осипова, адвокат:

В соответствии со ст.21.16 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 базовых величин за нарушение правил содержания жилых помещений. В соответствии с такими правилами граждане должны соблюдать в том числе санитарно-эпидемиологические правила.

А то, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в подъезде неблагоприятная, сомнений не вызывает.

Виктория Осипова, адвокат:

Если санэпидемнадзор, приехав на место установив, что в результате нахождения этого дивана нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, то в данном случае может быть составлен протокол в отношении собственника, который может быть привлечен к административной ответственности.

Теперь хозяин квартиры должен для себя решить: штраф или санитарная обработка. Стоимость дезинфекции и дезодорации зависит от площади обрабатываемой поверхности и может составить от 450 тыс. до 3 млн. белорусских рублей.

Елена Терлецкая, специалист УП “Центр профессиональной дезинфекции”:

Для уничтожения трупного запаха в квартире необходимо провести генеральную уборку квартиры, избавиться от плохой мягкой мебели (источника запаха), провести дезинфекцию и дезодорацию квартиры. Тогда от трупного запаха избавляешься навсегда.

Собственник квартиры на словах уже согласился оплатить услуги специалистов центра профессиональной дезинфекции. Надо полагать, что в скором времени жильцы дома избавятся от неприятного запаха и смогут наконец вдыхать полной грудью ароматы котлет, пирогов и табака.