Минск вошёл в топ-100 в рейтинге лучших населённых пунктов мира для жизни

Новости Беларуси. Минск в топ-100 лучших городов мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По версии международной консалтинговой компании, белорусская столица за год поднялась со 131-го на 90-е место в рейтинге лучших населенных пунктов мира для жизни.