Минск вошёл в топ-100 в рейтинге лучших населённых пунктов мира для жизни
Новости Беларуси. Минск в топ-100 лучших городов мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По версии международной консалтинговой компании, белорусская столица за год поднялась со 131-го на 90-е место в рейтинге лучших населенных пунктов мира для жизни.
Первое место списка занимает Лондон, в пятерке лидеров также Нью-Йорк, Париж, Москва и Токио.
При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как благоустройство города, наличие парков и мест для активного отдыха, заболеваемость коронавирусом, уровень самоубийств, а также рейтинги вузов, численность жителей с высшим образованием и уровень экономического развития.