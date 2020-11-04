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Минск вошёл в топ-100 в рейтинге лучших населённых пунктов мира для жизни

04 ноября 2020 13:49
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Новости Беларуси. Минск в топ-100 лучших городов мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По версии международной консалтинговой компании, белорусская столица за год поднялась со 131-го на 90-е место в рейтинге лучших населенных пунктов мира для жизни.

Минск вошёл в топ-100 в рейтинге лучших населённых пунктов мира для жизни-1

Первое место списка занимает Лондон, в пятерке лидеров также Нью-Йорк, Париж, Москва и Токио.

Минск вошёл в топ-100 в рейтинге лучших населённых пунктов мира для жизни-4

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как благоустройство города, наличие парков и мест для активного отдыха, заболеваемость коронавирусом, уровень самоубийств, а также рейтинги вузов, численность жителей с высшим образованием и уровень экономического развития.

# Туризм # общество # Фотофакт

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