Прямой эфир

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов

04 ноября 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу семь школьных стадионов открылись после реконструкции в Заводском районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов-1

Появились новые футбольные поля и ворота, баскетбольные площадки, турники, игровые и легкоатлетические зоны. Везде обновились беговые дорожки, нанесена свежая разметка. Реконструкции продолжались около месяца.

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов-4

Денис Гордиюк, директор 120 средней школы:
Я думаю, площадка будет служить нам долго очень и с пользой для наших ребят, потому что эту площадку ждали очень давно. То есть не только школьники, не только учителя физкультуры, но и жители нашего микрорайона, потому что достаточно большое количество людей приходит заниматься на спортивную площадку, люди у нас любят здоровый образ жизни, поэтому всем будет хорошо, когда эта площадка начнет работать в полную силу.

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов-7

Мне очень нравится эта площадка, здесь очень прикольно, много места и очень хорошо играть. Буду играть здесь очень часто, я почти здесь каждый день.

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов-10

Буду здесь часто играть, приду сюда играть с родителями.

«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов-13

Стадионы обустроены для занятий спортом школьников, однако тренироваться на них может любой желающий.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?
04 ноября 2020 13:18

В Минске в 2020 году возвели уже 40 многоквартирных домов. В каком районе построили больше?

В стабфонд Минска заложено более 21 тысячи тонн овощей и фруктов
04 ноября 2020 13:16

В стабфонд Минска заложено более 21 тысячи тонн овощей и фруктов

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях
04 ноября 2020 13:02

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях