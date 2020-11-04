«Люди у нас любят здоровый образ жизни». В Заводском районе отремонтировали семь школьных стадионов

Новости Беларуси. Сразу семь школьных стадионов открылись после реконструкции в Заводском районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появились новые футбольные поля и ворота, баскетбольные площадки, турники, игровые и легкоатлетические зоны. Везде обновились беговые дорожки, нанесена свежая разметка. Реконструкции продолжались около месяца.

Денис Гордиюк, директор 120 средней школы:

Я думаю, площадка будет служить нам долго очень и с пользой для наших ребят, потому что эту площадку ждали очень давно. То есть не только школьники, не только учителя физкультуры, но и жители нашего микрорайона, потому что достаточно большое количество людей приходит заниматься на спортивную площадку, люди у нас любят здоровый образ жизни, поэтому всем будет хорошо, когда эта площадка начнет работать в полную силу.

Мне очень нравится эта площадка, здесь очень прикольно, много места и очень хорошо играть. Буду играть здесь очень часто, я почти здесь каждый день.

Буду здесь часто играть, приду сюда играть с родителями.