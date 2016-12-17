Минск с высоты птичьего полета и волшебство водопадов: белорусская столица через объектив фотографа Анатолия Дрибаса

Он бесконечно любит Минск, и город отвечает ему взаимностью. К неслучайным случайностям профессиональному фотографу Анатолию Дрибасу не привыкать. В 1981 году он начал работать фотокорреспондентом в «Белорусской энциклопедии» и повидал немало прекрасных мест и людей, а в 2006 году начал снимать городские пейзажи для альбомов о Минске.

Сегодня по его панорамам туристы знакомятся со столицей, а мы открываем для себя новые детали большого города. Прогуливаемся по волшебному Минску в свете фонарей, изучаем роскошную лепнину на проспекте Независимости, любуемся городом в солнечных бликах и с высоты птичьего полета. Время меняет облик города: возле Ратуши уже не ходят трамваи и многие кадры становятся историей.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Это место вы, наверное, все знаете, но сейчас здесь уже стоит детская филармония. Тогда еще программ не было, которые сшивают. Это все в фотошопе, сшивалось все вручную. Это снято телеобъективом. На ГУМе мало кто обращает внимание, что здесь такие красивые скульптуры. Вот панорама Главпочтамта. Непросто сделать, потому что надо подобрать время, когда он вот так освещен. Чуть-чуть раньше это все в тени, а немножко позже наползает тень от гостиницы «Минск». Буквально полчаса, когда такой хороший красивый цвет.

От пленки – к цифре. Время дает новые возможности. А Анатолий Дрибас продолжает удивляться и удивлять. В каждый сезон у него выходит около 1000 снимков, и практически каждый – как открытка.

Хрустальный и золотой, туманный и ясный. Для фотографа Минск – всегда молодая модель, которая вдохновляет каждый день. Во время подготовки книги «Их именами названы улицы Минска» Анатолий Дрибас исходил весь город по дворикам. Говорит, что теперь может и экскурсии вести. Порой для заветных кадров приходится рисковать, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Это снято с ворот парка Горького. Мало кто мог отсюда такой кадр сделать. Туда непросто было забраться. Чуть ноги не поломали с одним товарищем. Снимал Национальную библиотеку с «Александрова пассажа». Туда поднялись нормально, на 20 этаж пешком шли, а назад шли в полной темноте по лестнице, 20 этажей, на ощупь. Там перил еще даже не было.

Часто в путешествие по Минску Анатолий Дрибас отправляется в компании своих неравнодушных коллег из фотоклуба «Минск». Так однажды друзья и узнали, о чем шумят столичные водопады. Насладимся и мы мелодией воды и откроем для себя другой Минск – через объектив Анатолия Дрибаса.

Нашу столицу украшают больше 12 водопадов. Найти их несложно, главное не лениться, чаще гулять по городу. Первые «молекулы счастья» поймаем на улице Райниса недалеко от Белорусского государственного экономического университета. Эти темные кубики хорошо знакомы местным жителям, но настоящая диковинка для минчан из других районов.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Вода – как живой организм, она многоликая. Это Слепянская водная система. Дальше туда, в сторону Серебрянки, здесь очень красивые места. Дальше пересечет Плеханова, и туда, к Чижовскому водохранилищу. В Дроздах много красивых водопадов. Был интересный кадр в парке Горького около цирка, там тоже есть водопадик на Свислочи. Так достаточно высоко падает вода, и когда был мороз больше 25 градусов, льдины друг об друга стукаются и отбиваются кругленькие блинчики. Много их там. На них утки ходят, плавают рядом.

На улице Олега Кошевого, недалеко от велозавода, расположился настоящий источник гармонии, вода здесь спускается плавными мягкими волнами. Звенящая тишина и уплывающий вдаль пейзаж. А в морозные дни, когда иней берет свою силу, здесь начинается настоящая сказка.

Экскурсию продолжим на живописной улице Валентия Ваньковича.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Эти водопады интересны тем, что под ними можно внутри пройти. Это создает очень интересный эффект, особенно если внимательно посмотреть, как вода течет и на просвет можно снять. На голубом небе эти капли создают интересные картинки.

И напоследок насладимся шумом водопада неподалеку от Национальной библиотеки. Вода здесь энергично спускается по каменным ступеням и притягивает к себе прохожих круглый год.

Город меняется в лучшую сторону, но он однозначно просит больше оригинальной архитектуры. Одинаковые высотки из стекла и бетона обезличивают его, – признается фотограф.

Минск – город интересный. Спешите запечатлеть его красоту. Каждый кадр, снятый сегодня, уже завтра станет историей.