Прямые линии помогли жителям Полоцка решить проблему восстановления историко-культурного здания

Новости Беларуси. У белорусов 17 декабря вновь была возможность решить насущные проблемы. В стране прошли прямые телефонные линии.

Представители администраций и исполкомов отвечали на вопросы населения и брали на карандаш.

Такая форма работы давно себя зарекомендовала. В целом по стране решили уже тысячи проблем.

В том числе и ту, с которой столкнулись жители 4-квартирного дома в центре Полоцка.

Историко-культурное достояние в апреле пережило пожар. Фактически люди остались без крыши надо головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райсполкома:

Тематика меняется прямых линий. Сегодня есть вопросы по ЖКХ, и они занимают ведущее место – 64% по итогам 2016 года. Раньше была приватизация жилья, ещё раньше узаконивание земельных отношений. Специфика меняется, но вопросы по мере возможности где-то разрешаются, где-то людям даются аргументированные ответы для того. Чтобы человек понимал, что ему делать дальше.