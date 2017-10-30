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«Минск – пространство выбора»: 30 октября в БГУ стартовала «Неделя белорусского PR»

30 октября 2017 07:13
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Новости Беларуси. Белорусское слово в пиаре: более 50 практикующих специалистов по связям с общественностью соберутся 30 октября в Минске. Они поделятся практикой организации городских фестивалей и спортивных турниров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

PR-эксперты, специалисты и исследователи будут работать под девизом «Минск – пространство выбора».

Правила успешных публичных выступлений, способы создания личного бренда, а также развитие журналистики – все это темы дискуссий, которые будут вести PR-специалисты в канун своего профессионального праздника.

«Минск – пространство выбора»: 30 октября в БГУ стартовала «Неделя белорусского PR»-1

# общество # Фотофакт # Медиафорум

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