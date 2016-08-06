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Минск передал Рио «Эстафету помощи»: 6 августа в столице прошел благотворительный забег

06 августа 2016 10:45
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Новости Беларуси. Бразильские ритмы под белорусским небом. Минск передал олимпийскому Рио «Эстафету помощи». В унисон с планетарными стартами сотни белорусов 6 августа приняли участие в благотворительном забеге.

С одной стороны, это способ поддержать национальную сборную, с другой – возможность помочь ребятам с инвалидностью. После марафона километры переведут в рубли, а получившуюся сумму направят на счета Речицкого и Осиповичского интернатов для детей с особенностями физического развития.

Спортивную инициативу поддержало и посольство Бразилии. Участие в эстафетной серии приняли люди разных возрастов и разной степени физической подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пауло Антонио Перейра Пинто, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
Яркое солнце, чистое небо, прекрасная погода – даже это напоминает Рио-де-Жанейро. У вас созданы прекрасные условия для тренировок. И я уверен, что белорусские спортсмены добьются наилучших результатов на Олимпиаде.

# общество # Благотворительная акция

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