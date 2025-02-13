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Минск освободил двух белорусов и американца из тюрьмы

13 февраля 2025 08:06
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Минск освободил американского гражданина и двух белорусов, один из которых был сотрудником «Радио Свобода». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. 

Минск освободил двух белорусов и американца из тюрьмы-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Она сообщила, что их освобождение прошло безопасно, но не стала раскрывать личности освобожденных.

# Международная политика # США # Беларусь-США

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