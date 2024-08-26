На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?

Агропредприятия Беларуси научились максимум внимания уделять импортозамещению. Если раньше значительный объем гречки завозился из других стран, то сейчас в этом нет необходимости. Хозяйствам предстоит убрать свыше 35 тысяч гектаров крупяной культуры. 6,5 тысячи из них возделывают на Гомельщине. Именно этот регион сейчас лидирует по темпам сбора гречихи – убрано 15 % от запланированных площадей, намолочена тысяча тонн нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему гречиху ценят как аграрии, так и потребители – расскажет Анна Корольчук.

Гречиху на этих землях возделывали еще в советские времена, пока не случилась чернобыльская катастрофа. Вернулись к ней аграрии лишь 10 лет назад. Первая плантация в хозяйстве «Столбунский» занимала 30 гектаров, а в этом году комбайнерам предстоит обработать площадь почти в трое больше.

Николай Войтенков, Комбайнер Сельхозпредприятия «Столбунский»:

Уборочная закончилась по зерну. Намолотили 1400 тонн, перешли на гречку. С сыном работаю, со мной работает первый сезон, схватывает нормально.

После уборки трехгранные орешки везут на зерносушильный комплекс. Крупа проходит очистку, сортировку и после этого отправляется на Гомельский комбинат хлебопродуктов, который специализируется на гречихе.

Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. Сырье отправляют на склад, а затем в цеха. Там гречиха проходит термическую обработку и очищается от лузги. Ассортимент готовой продукции удовлетворит любую хозяйку – ядрица, продел и та самая, модная, зеленая гречка, которую раньше называли просто непропаренная.

Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:

Наша крупа соответствует всем стандартам, всем ГОСТам и по качеству, я думаю, что белорусы все знают нашу гречневую крупу. Все ее знают по качеству. Все знают, что она и достаточно хорошо разваривается, они приятная в употреблении. Это свое, белорусское. Это наше, родное.