Прямой эфир

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?

26 августа 2024 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Агропредприятия Беларуси научились максимум внимания уделять импортозамещению. Если раньше значительный объем гречки завозился из других стран, то сейчас в этом нет необходимости. Хозяйствам предстоит убрать свыше 35 тысяч гектаров крупяной культуры. 6,5 тысячи из них возделывают на Гомельщине. Именно этот регион сейчас лидирует по темпам сбора гречихи – убрано 15 % от запланированных площадей, намолочена тысяча тонн нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему гречиху ценят как аграрии, так и потребители – расскажет Анна Корольчук.

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-2

Гречиху на этих землях возделывали еще в советские времена, пока не случилась чернобыльская катастрофа. Вернулись к ней аграрии лишь 10 лет назад. Первая плантация в хозяйстве «Столбунский» занимала 30 гектаров, а в этом году комбайнерам предстоит обработать площадь почти в трое больше. 

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-4

Николай Войтенков, Комбайнер Сельхозпредприятия «Столбунский»:
Уборочная закончилась по зерну. Намолотили 1400 тонн, перешли на гречку. С сыном работаю, со мной работает первый сезон, схватывает нормально.

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-6

После уборки трехгранные орешки везут на зерносушильный комплекс. Крупа проходит очистку, сортировку и после этого отправляется на Гомельский комбинат хлебопродуктов, который специализируется на гречихе.

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-8

Его мощности позволяют переработать весь урожай, полученный в стране. Сырье отправляют на склад, а затем в цеха. Там гречиха проходит термическую обработку и очищается от лузги. Ассортимент готовой продукции удовлетворит любую хозяйку – ядрица, продел и та самая, модная, зеленая гречка, которую раньше называли просто непропаренная.

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-10

Александр Скулимовский, директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»:
Наша крупа соответствует всем стандартам, всем ГОСТам и по качеству, я думаю, что белорусы все знают нашу гречневую крупу. Все ее знают по качеству. Все знают, что она и достаточно хорошо разваривается, они приятная в употреблении. Это свое, белорусское. Это наше, родное.

На Гомельщине убрано 15% гречихи. Почему в Беларуси так ценят эту культуру?-12

Аграрии уверяют: закупаться впрок не придется – греча будет на столах белорусов в достатке. Только Гомельская область сдает в счет госзаказа 5800 тонн нового урожая.

Подробности в видео.

# Александр Скулимовский # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Кто должен получить справку о состоянии ребёнка к 1 сентября – рассказала главврач поликлиники
26 августа 2024 19:03

Кто должен получить справку о состоянии ребёнка к 1 сентября – рассказала главврач поликлиники

Указ о ремесленной деятельности – что изменится? Разбирались эксперты
26 августа 2024 18:35

Указ о ремесленной деятельности – что изменится? Разбирались эксперты

12-летний школьник из Шклова построил дом своими руками и собрал более 5 млн просмотров в соцсетях
26 августа 2024 18:19

12-летний школьник из Шклова построил дом своими руками и собрал более 5 млн просмотров в соцсетях