Минск: что превращает в ад жизнь пенсионерки, проживающей по улице Коммунистическая?

Жизнь — это улица с оживленным движением, на которой место неудачника на тротуаре. Улица, о которой пойдет речь, является предметом мечтаний любого риэлтора. Квартиры на этой улице стоят баснословных денег. К примеру, за кв. м. можно получить около $4 тыс.

Когда мы прогуливаемся по набережной р. Свислочь, и взгляд скользит по окнам этих знакомых с детства домов по улице Коммунистической, воображение рисует тихую и уютную жизнь их жильцов. Но речь пойдет о доме, жизнь в котором для отдельных жильцов превратилась в ад.

В каждый дождь и ливень в квартиру Лилии Жуковой через трещину в стене мутным потоком идет вода. Как результат — сырость, плесень, испорченный потолок, оконные рамы, обои, лепнина.

Лилия Жукова:

Это уже длится на протяжении многих лет — около 10 лет. Обращения были с 2007 года.

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.