Что делать и куда обращаться, если не устраивает качество оказываемых услуг ЖКХ?

Считается, что копаться в мусоре не стыдно, стыдно при этом выглядеть счастливым. Герои этого сюжета вынуждены копаться в мусоре вместе с нами.

Жизнь на Земле устроена циклически. Любой организм, умерев, разлагается, чтобы стать пищей для живых. Листья и ветки природа переварит через несколько месяцев, пищевые отходы — за месяц, консервные банки усваиваются матушкой за 10 лет, а пластик превратится в тлен через два века.

Минчанка Анастасия Мармыш, проживающая по 1-му переулку Пирогова возмущена, что ее мусор не может найти свое последнее пристанище.

Анастасия Мармыш:

Возле четырех домов машина должна останавливаться. Но она не приезжает уже в течение 5 лет. Я, как и все жители переулка, хожу и выношу мусор в контейнер соседней 9-этажки.

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.