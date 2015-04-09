Прямой эфир

Что делать и куда обращаться, если не устраивает качество оказываемых услуг ЖКХ?

09 апреля 2015 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Считается, что копаться в мусоре не стыдно, стыдно при этом выглядеть счастливым.  Герои этого сюжета вынуждены копаться в мусоре вместе с нами.

Жизнь на Земле устроена циклически. Любой организм, умерев, разлагается, чтобы стать пищей для живых. Листья и ветки природа переварит через несколько месяцев, пищевые отходы — за месяц, консервные банки усваиваются матушкой за 10 лет, а пластик превратится в тлен через два века.

Минчанка Анастасия Мармыш, проживающая по 1-му переулку Пирогова возмущена, что ее мусор не может найти свое последнее пристанище.

Анастасия Мармыш:
Возле четырех домов машина должна останавливаться. Но она не приезжает уже в течение 5 лет. Я, как и все жители переулка, хожу и выношу мусор в контейнер соседней 9-этажки.

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Консультация юриста # Михаил Шкурдюк

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: крысы держат в страхе всех жителей дома по улице Есенина
09 апреля 2015 10:56

Минск: крысы держат в страхе всех жителей дома по улице Есенина

В США изобрели наушники, от которых заряжается мобильный телефон
09 апреля 2015 08:44

В США изобрели наушники, от которых заряжается мобильный телефон

Выплата материальной помощи к 70-летию Победы будет завершена в Минске 10 апреля
08 апреля 2015 18:23

Выплата материальной помощи к 70-летию Победы будет завершена в Минске 10 апреля