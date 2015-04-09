Профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца

Новости Великобритании. Используя компьютерные программы, применяемые при составлении фотороботов разыскиваемых преступников, профессор британского университета Кристофер Соломон создал портреты самых красивых женщины и мужчины.

На протяжении двух месяцев Кристофер Соломон проводил исследование, для которого встречался и беседовал со многими людьми. Он хотел выяснить, какие именно черты внешности люди считают наиболее привлекательными. Параметров было довольно много: например, полнота губ, длина носа, волосы.

По результатам исследования, профессор составил сотню портретов, а после снова обратился за помощью к людям, чтобы они расставили созданные им профили в порядке привлекательности.

Данный эксперимент и позволил создать изображения женского и мужского лиц, с наиболее привлекательными чертами.

Кристофер Соломон, профессор из университета Кента (в комментариях Telegraph):

Однако важно отметить, что экспертами были европейцы, восприятие красоты которых несомненно отличается от восприятия в странах Азии ил Африки.

Еще одна любопытная особенность: мужчины и женщины по разному оценивают красоту мужчин и женщин.

Кристофер Соломон:

При определении самого красивого мужского лица, женщины подбирали более женственные черты, нежели мужчины. Женщины считают привлекательными плавные линии скул, пухлые губы и гладко выбритый внешний вид.

Интересно также, что при определении наиболее красивого женского лица, общий портрет, составленный женщинами, получился более сексуальным, чем тот, что составили мужчины.

Кристофер Соломон:

Пухлые губы, тонкие черты лица, большие глаза и высокие скулы – вот портер самой красивой женщины согласно женской половине опрошенных.

На основании своей методики и полученных данных, учёный составил рейтинг самых красивых знаменитостей.