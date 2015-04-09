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Профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца

09 апреля 2015 12:35
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Новости Великобритании. Используя компьютерные программы, применяемые при составлении фотороботов разыскиваемых преступников, профессор британского университета Кристофер Соломон создал портреты самых красивых женщины и мужчины.

На протяжении двух месяцев Кристофер Соломон проводил исследование, для которого встречался и беседовал со многими людьми. Он хотел выяснить, какие именно черты внешности люди считают наиболее привлекательными. Параметров было довольно много: например, полнота губ, длина носа, волосы.

По результатам исследования, профессор составил сотню портретов, а после снова обратился за помощью к людям, чтобы они расставили созданные им профили в порядке привлекательности.

Данный эксперимент и позволил создать изображения женского и мужского лиц, с наиболее привлекательными чертами.

Кристофер Соломон, профессор из университета Кента (в комментариях Telegraph): 
Однако важно отметить, что экспертами были европейцы, восприятие красоты которых несомненно отличается от восприятия в странах Азии ил Африки.

Еще одна любопытная особенность: мужчины и женщины по разному оценивают красоту мужчин и женщин.

Кристофер Соломон: 
При определении самого красивого мужского лица, женщины подбирали более женственные черты, нежели мужчины. Женщины считают привлекательными плавные линии скул, пухлые губы и гладко выбритый внешний вид.

Интересно также, что при определении наиболее красивого женского лица, общий портрет, составленный женщинами, получился более сексуальным, чем тот, что составили мужчины.

Кристофер Соломон: 
Пухлые губы, тонкие черты лица, большие глаза и высокие скулы – вот портер самой красивой женщины согласно женской половине опрошенных.

На основании своей методики и полученных данных, учёный составил рейтинг самых красивых знаменитостей.

Ближе всего к идеалу красоты оказались американская актриса Натали Портман среди женщин и модель из Великобритании Дэвид Ганди среди мужчин.

Профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца-1

Профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца-3

Профессор из Великобритании составил портрет идеальных красавицы и красавца-5

В десятку самых привлекательных женщин также вошли:

голливудская актриса Скарлетт Йоханссон

американская кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт

американская модель Кендалл Дженнер

британская актриса Кира Найтли

британская певица Шерил Фернандес-Версини

американская актриса Анжелина Джоли

британская певица Рита Ора

английская топ-модель Кара Делевинь

британская актриса Эмилия Кларк

 

В список самых красивых мужчин также вошли:

австралийский актёр Крис Хемсворт

американский актёр Брэдли Купер

английский футболист Дэвид Бекхэм

британский актёр Роберт Паттинсон

канадский поп-R&B-певец Джастин Бибер

американский актёр Эштон Катчер

американский актёр Зак Эфрон

английский певец Гарри Стайлз

канадский киноактёр Райан Гослинг

# общество # Красота

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