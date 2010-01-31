«Минск-Арена» наших побед

Это был то ли День рождения, то ли новоселье. «Минск-Арене» уже с проекта прочили сразу несколько открытий. Но и они оказались лишь аперитивом. Меню праздничной зрелищной кухни здесь составляли сплошь из горячих пунктов. Но его главное и самое аппетитное блюдо однозначно было холодным.

Для Романа главное не обложка, а содержание. И вояж в Беларусь за сотни километров перевернул в его впечатлениях новую страницу. Они с товарищами много слышали о нашем ледовом произведении, но и не думали, что оно так быстро станет бестселлером.

В это время, те, кому, собственно, и предстояло забивать, не очень-то и старались отбиваться от болельщиков. До выхода на лед оставалось меньше часа.

Они уже забили свой гол в ворота времени. Матч звезд КХЛ по составу с лихвой оправдал свое название. Команды под предводительством Яромира Ягра и Алексея Яшина. Два капитана – уже две легенды. А две дружины – целая глава в хоккейной истории.

Андрей Мезин, вратарь команды Яшина:

Всегда приятно поучаствовать в таком матче, тем более собрались поиграть с такими звездами в одной команде. Постараемся устроить шоу.

Максим Сушинский, нападающий команды Алексея Яшина:

Я думаю, мы больше играем для зрителя. Как не сложился матч, главная задача — чтобы зрителям понравилось.

А вот сами предводители перед игрой были то ли суеверны, то ли просто не очень многословны. Настроение обоих капитанов словно передалось через стены раздевалок. Пока сосредоточенный Ягр методично готовился к сражению, Яшин попытался спрогнозировать грядущую битву. Но быть оптимистичным не совсем получилось.

Алексей Яшин, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России:

Это очень сложный вопрос — и выиграть в игре, и выиграть в конкурсе. Как будет — так будет.

Зато у болельщиков был абсолютно другой настрой. Тысячи человек предвкушали жаркое сражение. Зрители начали собираться за три с половиной часа до начала матча. Причем, многие сразу отправлялись не на трибуны и даже не в буфет, а на променад по самой «Минск-Арене». Прогулка предстояла долгая. Ведь диаметр нашей архитектурной шайбы — почти сто тридцать метров. Впечатлениями от комплекса делились люди и в шарфах, и в галстуках.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Народ просто так не приходит. Я поднимаю руки перед вашим руководством в хорошем смысле этого слова — оно действительно заботится о детях, о здоровье , о будущем.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Всё, в основном, сделано руками белорусских специалистов — это очень важный знак. Мы тот народ, который может делать многое, который может сделать всё.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не скрою — сам играл в хоккей и знаю, что это такое. Сегодня просто пришел получить удовольствие, понаслаждаться хорошим хоккеем, который продемонстрируют нам звезды мирового класса.

А в рядах зрителей почти не осталось скамеек запасных. Ведь перед матчем звезд друг с другом соревновались сами звезды. Скорость, буллиты, даже мощность удара. Победа в мастер-шоу влетела в ворота команды Яшина. И о том, что ягровцы от этого еще решительнее настроились на игру, болельщики во всем мире узнали в режиме онлайн.

Пока от баталий плавится лед, в пресс-центре горит клавиатура. Освещать события в «Минск-Арене» съехались несколько сотен репортеров. Фотографы прицеливаются, операторы – пристреливаются. А у Тараса – прямое попадание в эфир.

Тарас Корниюк, телерепортер (Украина):

Хочется увидеть и потом делиться опытом в Украине, как нужно проводить такие масштабные мероприятия. Донести до наших чиновников, что можно так делать, как делают в Беларуси.

Мэттью Хорс Гагне, журналист (Канада):

Сразу видно, с каким энтузиазмом люди строили этот комплекс и с каким воодушевлением люди сюда приходят. Если честно, я даже не ожидал, что вам удастся пригласить и игроков такого уровня.

Томи Сирен, журналист (Финляндия):

Я знаю, что ваш Президент — большой фанат хоккея. По-моему, это неплохой тандем — то, что такой непростой вид спорта как хоккей любит вашего Президенту, а Президент в свою очередь любит хоккей.

Энтони Гросси, спортивный обозреватель (Канада):

Мы много слышали о вашей арене, но в реальности она оказалась гораздо лучше. Комплекс красивый, классный – если бы можно было влюбиться в здание, это как раз тот случай.

Сегодня не его, а он сам награждал тех, кто удачно встал на скользкую дорожку. Но когда на лед выкатили еще один приз – съедобную «Минск-Арену», Вячеслав Фетисов, похоже, пожалел, что не успел встать на коньки.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сегодня здесь играют звёзды КХЛ, а параллельно на конькобежном катке берут коньки напрокат и катаются жители нашего Минска.

Свою многопрофильность комплекс демонстрировал прямо на глазах зрителей. Пока Олег Газманов пел на сцене, чуть ниже — танцевали на льду. Глобальный каток всего за несколько минут превратился в еще один зрелищный плацдарм. В этом году ему предстоит выдержать детское «Евровидение», но до того – пережить группу «Rammstein».

Группа «Харли»:

Зал — супер. Мы рады, что в нашей стране появился такой великолепный зал — мирового уровня. Можно посоревноваться со всем миром.

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Первые ощущения поражают воображение: такое большое, современное, светлое, много хрома, много экранов — на должном уровне.

Олег Газманов, народный артист России:

У меня подряд было восемь больших концертов, начиная с Заполярья, заканчивая Надымом. Я никак не могу выспаться, не отдохнуть, но тем не менее я не мог позволить себе включить фонограмму. Мне было приятно, это мой масштаб.

Поприветствовать любителей хоккея, а заодно и посмотреть на буллиты мирового класса, приехал и Александр Лукашенко. Президент – сам активный игрок и болельщик – перед началом матча вышел на лед в составе легендарной команды. И говорил тоже об истории. Будущего.

Александр Лукашенко:

Я уже говорил белорусам, особенно тем, которые критикуют нас за строительство подобных объектов и в то же время хотят быть суверенными и независимыми: любое суверенное и независимое государство должно создавать символы независимости и своего суверенитета, а это всегда стоило дорого. Но дело не в деньгах — здоровье дороже. Народ говорит: «Здоровье за деньги не купишь». Его надо «покупать» здесь — упорным и настойчивым трудом.

После церемонии открытия VIP-гости заторопились на трибуны, но едва не опоздали из-за импровизированной автограф-сессии. Атаки фанатов скажем, на Уэйна Гретцки или Третьяка, конечно, ждали. Но отдельные зрители, который очень захотели обзавестись автографом Президента, не застали врасплох разве что самого Александра Лукашенко. И уже буквально через минуту на льду стартовало праздничное шоу.

А Герман Рабцевич все высматривает на трибунах своего кумира в надежде получить рукописный привет от Уэйна Гретцки. В рюкзаке у мальчика – целый набор папарацци. Фотоаппарат, даже фотография для росписи наготове. Но Гретцки оказался крепким орешком.

Герман Рабцевич:

Да вот не знаю – все никак не могу поймать! Готов стоять хоть целый день под дверями, но лишь бы взять автограф.

Он же успел провести собственное расследование и решил, что светило мирового хоккея вышел через черный ход. Но Грецки со-легендарные-товарищи в этот момент проводили символичное вбрасывание. Матч звезд КХЛ вышел на долгожданный старт.

Команды звезд первой величины изначально были на равной последней алфавитной позиции. Две дружины двух «Я» – Ягра и Яшина. Казалось бы, ну как тут применишь самое эгоистичное местоимение к командной игре. Но этот хоккей действительно оказался с большой, пусть и финальной, буквы.

На две команды – три представителя минского «Динамо». Клюшка на клюшку мэтров ледяных виражей. Год назад они сражались на Красной площади. Но теперь точно могут сказать: «За нами Минск, а не только Москва!»

В результате, команде Яшина, а именно она тогда сдала позиции у стен Кремля, не удалось взять реванш у дружины Ягра. 8:11. Но даже сами хоккеисты после матча признались: главное, что перевес в зрелищном счете оказался на стороне болельщиков.

Джефф Платт, нападающий команды Ягра:

15 тысяч болельщиков — это что-то невероятное. Ради них мы сегодня и старались. Вообще, этот матч стал для меня свершившейся мечтой. Я даже представить не мог, что окажусь в одной команде с такими игроками.

А маленький Герман, так и не дождавшись Уэйна Гретцки, решил, что в роли главного хоккейного кумира куда лучше смотрится его папа. Ведь это с ним они придут на чемпионат мира-2014, который пройдет как раз на льду «Минск-Арены». А там, кто знает. Возможно, раздавать автографы через несколько лет станет именно его коньком.