Индийский образовательный центр на базе Парка высоких технологии в Минске

В Парке высоких технологий несколько дней работали индийские специалисты. Они высоко оценили уровень IT-сферы в нашей стране и для ее развития готовы принять участие в проекте белорусско-индийского центра по подготовке IT-специалистов.

В гостях у программы «Неделя» Абхинав Диксит — ответственный координатор Центра передовых вычислительных разработок Департамента информационных технологий Республики Индия.

Добрый день, мистер Диксит. Ваша страна известна как один из флагманов в сфере высоких технологий. В чем секрет Индии, как вашей стране удалось достичь за такие короткие сроки таких весомых результатов?

Сперва позвольте поблагодарить вас за теплые слова. На самом деле нами был проделан достаточно долгий путь. Я бы назвал три главных фактора, которые позволили нам достичь успеха. Во-первых, индийский народ был всегда трудолюбивым народом. Во-вторых, это система образования. Нами был сделан упор на развитие IT-технологий. И самое главное, это та огромная поддержка, которую оказывает правительство для развития IT-индустрии в нашей стране. Я думаю, что совокупность этих трех факторов позволила нам достичь таких результатов в короткий промежуток времени.

Если говорить о прогрессе, то одним из самых очевидных индикаторов является развитие интернета. Развитие этой сферы открывает немало возможностей, но при этом таит и немало проблем. На Ваш взгляд, что делать с этими проблемами?

Я бы назвал это побочным эффектом. Однако, даже несмотря на него, мы не сможем отказаться от интернета. В настоящее время доступны различные средства, приложения, инструменты, которые способны защитить ваш компьютер, в том числе и в интернете. Я бы сказал, что в подобном случае актуально правило, что легче болезнь предупредить, чем лечить ее последствия. Очень важно, чтобы используя компьютерные технологии люди знали, как защититься от этих опасностей.

В последнее время вся мировая общественность сталкивается с проблемой безопасности в интернете. В Германии людям рекомендовали не пользоваться определенными браузерами, а в США создали кибервойска для защиты от интернет-угроз. Каков индийский опыт в этой сфере?

Мы также используем все возможные стратегии в этом направлении. У нас существуют специальные подразделения, которые занимаются обеспечением компьютерной безопасности. В Индии подобные подразделения находятся в ведении министерства коммуникации и высоких технологий. Главной задачей такого подразделения является немедленное реагирование на такие угрозы в области компьютерной безопасности как, например, хакерство. Кроме того, правительство Индии уделяет большое внимание разработке и внедрению эффективной политики в области компьютерной безопасности. Немаловажно и то, что мы сами занимаемся разработкой средств, которые позволяют защитить компьютер от тех угроз, которые таит в себе интернет.

Новые технологии проникли практически во все сферы жизни, ваша страна имеет успешный опыт работы, в том числе с электронным правительством. Если заглянуть в будущее, как вам кажется, каким оно будет, наше высокотехнологичное будущее простого человека?

Процесс управления должен приобрести безбумажный характер. Мы хотим внедрить в Индии электронное правительство в гораздо большем масштабе, чем оно представлено на данный момент. Но, как вы знаете, Индия — это очень большая страна с многочисленным населением. Я думаю, следующим шагом станет популяризация электронных услуг среди широких масс населения, в частности среди сельских жителей. Как я уже сказал, мы обладаем всеми необходимыми средствами, программным обеспечением, однако электронное правительство никогда не сможет эффективно работать, если граждане не будут обращаться к нему. Посему необходимо проводить просветительскую работу среди населения. Именно поэтому правительство Индии предпринимает ряд мер по популяризации услуг электронного правительства среди населения. В рамках этих мер предусмотрена мотивация граждан и чиновников к использованию электронного правительства и компьютера в целом.

Индия и Беларусь в равной мере объявляют развитие высоких технологии в качестве своих приоритетов и активно сотрудничают в этом направлении. Какие из проектов вы бы назвали наиболее перспективными и какие планы для вас в частности наиболее интересны?

Индия и Беларусь всегда были очень хорошими друзьями. Мы всегда были рады поделиться своими достижениями друг с другом. Проект стартовал в 2007 году после того, как нашими экспертами был проведен предварительный анализ. Было принято решение создать наш центр на базе Парка высоких технологии в Минске, так как уровень развития технологий здесь достаточно высок.

Наш проект состоит из 4 основных этапов. Первый — это создание для центра на базе Парка высоких технологий необходимой инфраструктуры, а так же методическое обеспечение центра необходимой литературой и учебными материалами. Это позволит пройти обучение в наших центрах почти тысяче студентам в ближайшие два года. Второй важный этап проекта — это подготовка преподавателей. Мы выберем 8 преподавателей, которые поедут в Индию на стажировку продолжительностью в 6 месяцев. По окончанию стажировки, они вернуться в Беларусь и будут обучать новых преподавателей. Мы хотим добиться эффекта, подобного цепной реакции, что бы обучение начиналось в этих центрах, а затем распространялось по всей Беларуси. Третий этап предусматривает создание 4 региональных центров. Они будут работать совместно с головным центром в Минске, а использование дистанционных систем обучения позволит унифицировать процесс обучения. Индийская сторона готова оказать всю необходимую помощь по созданию центров, их обеспечению, а также координации их деятельности. И четвертым этапом, когда преподаватели из Беларуси пройдут стажировку в Индии, с ними в Беларусь прибудут 2 индийских эксперта, которые будут находиться здесь в течении 6 месяцев. Этот центр станет центром сближения двух стран и символом белорусско-индийской дружбы.