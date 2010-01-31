Как не попасть в сети интернет-преступников?

Когда в 60-70 годах прошлого века интернет только зарождался, люди причастные к его распространению с гордостью утверждали: «Будущее начинается здесь!». Сегодня всемирная сеть – наше всеобщее самое что ни на есть настоящее. И как всякое глобальное явление, паутина – источник опыта, как позитивного, так и негативного.

В 1430-1440 немецкий ювелир и изобретатель Иоганн Гутенберг, проживавший в то время в Страсбурге, провел ряд опытов и исследований, результатом которых стало открытие европейского книгопечатания. Очень скоро секрет наборного шрифта перестал быть ноу-хау мастерской Гутенберга, и к концу пятнадцатого века в одной лишь Германии существовало уже более 50 типографий. Остановить или даже сколь-нибудь существенно замедлить прогресс после этого стало уже невозможно.

Также и со всемирной сетью. Открытая для всех Метакнига основательно вошла в нашу реальность, изменяя, а порой и формируя ее. А вместе с этим возникли и вопросы, ответы на которые найти на страничках интернета удавалось отнюдь не всем и далеко не всегда.

Но правила обращения с глобальной информационной средой, созданной миллионами интегрированных в единую систему компьютеров, секретом, как и Гутенберговские литеры, оставались не долго. Наше государство, вслед за продвинутыми пользователями, хоть и с некоторым опозданием, но также вошло в новый этап интернетизации.

Удобство, качество и безопасность – вот основные критерии, которыми руководствуются сегодня во всем мире при работе в сети. И если с первыми двумя пунктами все понятно, то с безопасностью не все так очевидно как хотелось бы. В США для борьбы с интернет-угрозами появилась даже новая уникальная спецслужба – Кибервойска. В ее обязанности, в частности, входит «защита от нападений через компьютерные сети и с использованием противником высоких технологий».

И защищаться, похоже, есть от чего. Так в соседней с США Канаде сейчас завершается масштабный процесс по делу экстремистской группировки «Торонто 18», планировавшей серию терактов с помощью изготовленных по чертежам из сети взрывных устройств. Раскрыть группу и тем самым спасти тысячи человеческих жизней помог мониторинг интернета, осуществлявшийся специалистами.

Профессионалам известно, защита требуется почти всему. Так в рамках нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе Центр стратегических и международных исследований представил отчет, согласно которому свыше половины объектов мировой энергетической инфраструктуры, включая нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия и электростанции, подвергались кибератакам со стороны организованных преступников, террористов и отдельных государств.

Впрочем, мишенью может стать и рядовой человек. Мошенничество с пластиковыми картами, непоставка купленных в сети товаров – все это элементы системного вида нелегальной активности, приносящей компьютерщикам с криминальными наклонностями более триллиона долларов ежегодно. В 2008 году, по данным ФБР, компьютерная преступность впервые превысила по оборотам наркобизнес.

Нередко жертвами высокотехнологичных преступников становятся и дети. В специальном докладе ООН отмечается, что в интернет ежедневно выкладывается 200 новых детских порноизображений. 750 тысяч пользователей-педофилов являются участниками рынка производства и распространения подобных материалов объемом в 20 миллиардов долларов.

И чрезмерной защита попросту не бывает. Группа бразильских взломщиков сразу после обращения президента США Барака Обамы «о положении дел в стране», разместила на 49 официальных сайтах, принадлежащих конгрессменам, оскорбления в адрес главы государства. Американским спецслужбам еще только предстоит выяснить, как хакерам это удалось.

Случается, что ущерб наносят, даже не собираясь этого делать. Восемь лет назад психически нездоровый британец Гари Маккинонн, на некоторое время парализовал работу баз данных Пентагона и НАСА. В эти системы он проник для того чтобы найти закрытые сведения об инопланетянах. Не смотря на болезнь взломщика, США добиваются его экстрадиции. По совокупности обвинений ему грозит до 70 лет тюрьмы.

При этом, очевидно, что реагировать на вызовы современности по иному, кроме как использованием еще более передовых технологий невозможно. Как нельзя противостоять описанным в книгах угрозам, уничтожением печатного станка Иоганна Гутенберга. А значит, интернет – вот то, в чем нуждается сегодня и человек, и общество, и государство. Интернет, но именно как инструмент прогресса – удобный, качественный и безопасный.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.