Первый день Дожинок в Кобрине

По случаю праздника в Кобрине 18 сентября официальный выходной.

С самого утра здесь проходят разносортные торжества. Около 600 человек приняли участие в праздничном шествии.

Торговые ряды в центре города раскинулись на 7 километров. Здесь был настоящий праздник хлеба - 400 наименований булочных изделий и 5-килограммовый каравай по старинному рецепту.

В первый день Дожинок состоялась вручения вторых и третьих премий хлеборобам. За свой нелегкий труд они получили дипломы и ценные подарки.

Накануне фестиваля город буквально преобразился. Свыше 400 объектов обрели новый облик. Благоустроены скверы и дворы. В Кобрине появился аквапарк, ледовый дворец и плавательный бассейн. Обновились летний амфитеатр и гостиница.

На одной из центральных улиц появились огромные часы. Их здесь уже прозвали Биг-Беном.

Кобринцев ждет концерт белорусских звезд и феерверк.