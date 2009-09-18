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Первый день Дожинок в Кобрине

18 сентября 2009 17:15
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По случаю праздника в Кобрине 18 сентября официальный выходной.

С самого утра здесь проходят разносортные торжества.  Около 600  человек приняли участие в праздничном шествии.

Торговые ряды в центре города раскинулись  на 7 километров. Здесь был настоящий праздник хлеба - 400 наименований булочных изделий и 5-килограммовый каравай по старинному рецепту.

В первый день Дожинок состоялась вручения вторых и третьих премий  хлеборобам.  За свой нелегкий труд они получили дипломы и ценные подарки.  

Накануне фестиваля город буквально преобразился.  Свыше 400 объектов обрели новый облик. Благоустроены скверы и дворы. В Кобрине появился аквапарк, ледовый дворец и плавательный бассейн. Обновились летний амфитеатр и гостиница.

На одной из центральных улиц появились огромные часы. Их здесь уже прозвали Биг-Беном.   

Кобринцев ждет  концерт белорусских звезд и феерверк.  

# общество

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