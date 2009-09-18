Обсуждаем генплан застройки Минска

Планируется возведение индивидуальных поселков за МКАД и городов-спутников.

- Те задачи, которые в генеральном плане намечалось достигнуть в 2030 году, будут достигнуты в 2015 году, - утверждает Александр Петров, директор УП «Минскградо».

Найти свой дом на карте не получится, зато можно увидеть новую городскую черту, узнать где появятся жилые районы, больницы, спорткомплексы, дороги и торговые центры. Генплан составляется на десятилетия вперед, но корректируется каждые пять лет.

- Самое неожиданное, для нас – рост автомобилей, предусмотреть который мы не могли. Количество машин сегодня многократно превысило все расчетные показатели и мы пытаемся принимать решения, которые бы могли улучшить ситуацию, - рассказал Александр Петров, директор УП «Минскградо».

- Разумное предложение, конечно, мы сможем всегда учесть в своей повседневной работе, работая над генеральным планом. Самое главное, надо беспрерывно информировать минчан и гостей, как будет развиваться столица, - утверждает Ярослав Линевич, главный архитектор УП «Минскградо».

Высказать свое мнение могут все белорусы. Познакомиться с проектом можно с 21 по 30 сентября в «Минскградо». Свои предложения можно отправить письмом в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.